Bullet Train: Maharashtra के इन दो जिलों में शुरू हुआ Bullet Train का काम

Bullet Train: Maharashtra के इन दो जिलों में शुरू हुआ Bullet Train का काम

सरकार की मानें तो बुलेट ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। बुलेट ट्रेन से अहमदाबाद से मुंबई के बीच का सफर 2 घंटे 7 मिनट में पूरा हो जाएगा। अभी इन दो शहरों के बीच बस से सफर करने पर 9 घंटे और ट्रेन से 6 घंटे का समय लगता है। बुलेट ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट के तौर पर जाना जाता है। इसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

Ankur Tyagi
New Delhi ,UPDATED: Apr 10, 2024 11:57 IST
सरकार की मानें तो बुलेट ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे होगी
सरकार की मानें तो बुलेट ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे होगी

Maharashtra के Palghar और Thane जिले में Bullet Train का काम शुरू हो गया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने कहा कि यह काम महाराष्ट्र-गुजरात सीमा पर शिलफाटा से जारोली गांव तक फैली बुलेट ट्रेन परियोजना के पैकेज-सी3 के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। इसी से साथ जानकारी दी गई है कि पूरे 135 किमी लंबे हिस्से की भू-तकनीकी जांच पूरी होने वाली है। इस क्षेत्र में दो पर्वतीय सुरंगों पर काम भी शुरू हो गया है और कई स्थानों पर घाट की नींव का काम भी शुरू हो गया है। कहा गया है कि गार्डरों की फुल स्पैन और सेगमेंट कास्टिंग के लिए कास्टिंग यार्ड विकसित किए जा रहे हैं। बुलेट ट्रेन परियोजना का पैकेज सी-3 135.45 किमी लंबा है और इसमें 24.027 किमी तक फैले वायाडक्ट और पुल के साथ-साथ 5.361 किमी की पृथ्वी संरचनाएं शामिल हैं। इसमें 36 पुल और क्रॉसिंग भी शामिल हैं, जिनमें 12 स्टील पुल भी शामिल हैं। इस परियोजना में छह पहाड़ी सुरंगें और एक कट-एंड-कवर सुरंग के साथ-साथ उल्हास, वैतरणा और जगनी नदियों पर महत्वपूर्ण नदी क्रॉसिंग शामिल हैं। इस खंड में, ठाणे, विरार और बोइसर में तीन बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेंगे।

Also Read: Maruti Suzuki ने अपने मानेसर संयंत्र में नई असेंबली लाइन शुरू की

NHSRCL

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने परियोजना के हिस्से के रूप में बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (मुंबई में) और शिलफाटा (ठाणे जिले से सटे) में भूमिगत स्टेशनों के बीच 21 किमी लंबी भारत की पहली समुद्र के नीचे सुरंग का निर्माण शुरू कर दिया है। मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लागत 1.08 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है. शेयरधारिता पैटर्न के अनुसार, भारत सरकार को एनएचएसआरसीएल को 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना है, जबकि इसमें शामिल दो राज्य, गुजरात और महाराष्ट्र हैं।

2 घंटे 7 मिनट में पूरा होगा अहमदाबाद से मुंबई का सफर

सरकार की मानें तो बुलेट ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। बुलेट ट्रेन से अहमदाबाद से मुंबई के बीच का सफर 2 घंटे 7 मिनट में पूरा हो जाएगा। अभी इन दो शहरों के बीच बस से सफर करने पर 9 घंटे और ट्रेन से 6 घंटे का समय लगता है। बुलेट ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट के तौर पर जाना जाता है। इसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 

Apr 10, 2024