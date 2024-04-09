Maruti Suzuki ने अपने मानेसर संयंत्र में नई असेंबली लाइन शुरू की

Maruti Suzuki ने मंगलवार को घोषणा की है कि वो Haryana के Manesar स्थित अपने सबसे बड़े विनिर्माण संयंत्र ( मैन्युफैक्चरिंग प्लांट) में एक और असेंबली लाइन जोड़ने जा रही है। कंपनी ने कहा कि नई असेंबली लाइन से प्लांट में 100,000 यूनिट की अतिरिक्त क्षमता जुड़ेगी। कंपनी ने कहा कि मानेसर प्लांट में कुल विनिर्माण क्षमता 900,000 यूनिट तक बढ़ा दी गई है।

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के शेयर

इस बीच, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार के कारोबार में जोरदार तेजी जारी रही। शेयर 0.82% बढ़कर 12,954.75 रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। पिछली बार यह 0.47% बढ़कर 12,909 रुपये पर देखा गया था। इस कीमत पर, 2024 में अब तक शेयर में 25.55 प्रतिशत की तेजी आ चुकी है।

असेंबली लाइन

नई असेंबली लाइन को मानेसर में 3 विनिर्माण संयंत्रों के मौजूदा प्लांट-ए में जोड़ा गया है। कंपनी ने कहा कि इस प्लांट ने मारुति सुजुकी के 3 करोड़ उत्पादन मील के पत्थर में 95 लाख से अधिक इकाइयों का योगदान दिया है। कंपनी ने कहा कि इस संयंत्र में ब्रेज़ा, एर्टिगा, एक्सएल6, वैगन आर, डिज़ायर, एस-प्रेसो, सियाज़ और सेलेरियो जैसी कई सर्वाधिक बिकने वाली गाड़ियाँ निर्मित की जाती हैं। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ हिसाशी टेकाउची ने कहा, "मारुति सुजुकी भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' के दृष्टिकोण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य अगले 7-8 वर्षों में अपनी क्षमता को लगभग दोगुना करके 4 मिलियन वाहन प्रति वर्ष करना है और प्रति वर्ष 100,000 वाहनों की यह क्षमता वृद्धि इस लक्ष्य की दिशा में एक कदम है। इससे हमें अपने ग्राहकों को तेज़ी से सेवा देने में मदद मिलेगी और हमारी कुल क्षमता बढ़कर 23.5 लाख यूनिट प्रति वर्ष तक हो जाएगी।" ताकेउची ने कहा कि नई असेंबली लाइन में ऐसी प्रौद्योगिकी अपनाई गई है जो मानव एर्गोनॉमिक्स को बढ़ाती है, उत्पादकता में सुधार करती है और ट्रेसेबिलिटी को बढ़ाती है।

मारुति सुजुकी की मानेसर सुविधा का उद्घाटन फरवरी 2007 में प्लांट ए की शुरुआत के साथ हुआ था। अंततः 2011 में प्लांट-बी और 2013 में प्लांट-सी को इसमें जोड़ा गया।