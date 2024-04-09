Discount on Tata Cars: Tata की Punch EV पर मिल रहा पहली बार डिस्काउंट

scorecardresearch
NewsऑटोDiscount on Tata Cars: Tata की Punch EV पर मिल रहा पहली बार डिस्काउंट

ऑटोकार की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग हर टाटा शोरूम में Punch EV Empowered +S LR AC फास्ट चार्जर वाली लगभग पांच से 10 यूनिट्स हैं। माना जा रहा है कि इस डिस्काउंट के साथ उन यूनिट्स को बेचा जाएगा।

Ankur Tyagi
New Delhi ,UPDATED: Apr 9, 2024 16:03 IST
टाटा ने पहली बार अपनी Punch EV पर डिस्काउंट का एलान किया है
Tata ने पहली बार अपनी Punch EV पर डिस्काउंट का एलान किया है। Punch EV पर ग्राहकों को 50 हजार रुपये तक के डिस्काउंट और ऑफर्स दिए जा रहे है। टाटा ने Punch EV को जनवरी 2024 में लॉन्च किया था। हालांकि कंपनी ने ये जानकारी भी दी है कि सिर्फ Punch EV के टॉप वेरिएंट Empowered +S LR AC फास्ट चार्जर पर ये डिस्काउंट दिया जा रहा है।

ऑटोकार की रिपोर्ट

ऑटोकार की रिपोर्ट के मुताबिक, 17 जनवरी को Punch EV के लॉन्च से पहले, देशभर में टाटा डीलरशिप को कथित तौर पर Empowered +S LR AC वेरिएंट की बड़ी संख्या में यूनिट मिली थीं। ये यूनिट फास्ट 7.2 किलोवाट एसी के साथ आई थीं। अब कंपनी इन इन्वेंटरी को ट्रांसफर करने के लिए, डीलरशिप इंश्योरेंस पर बेनेफिट्स और एक्स्ट्रा डीलर डिस्काउंट ऑफर कर रही है। इसके साथ-साथ बिना बिकी हुई इन्वेंट्री के आधार पर 20,000 रुपये की फ्लैट छूट भी दी जा रही है. कंपनी की ओर से ग्राहकों को Punch EV पर 50 हजार तक का डिस्काउंट दिया जाएगा।

कीमत घटकर 15 लाख रुपये

ऑटोकार की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग हर टाटा शोरूम में Punch EV Empowered +S LR AC फास्ट चार्जर वाली लगभग पांच से 10 यूनिट्स हैं। माना जा रहा है कि इस डिस्काउंट के साथ उन यूनिट्स को बेचा जाएगा। इस डिस्काउंट के साथ Punch EV के टॉप-स्पेक मॉडल की एक्स-शोरूम कीमतें 15.49 लाख रुपये से घटकर 15 लाख रुपये हो सकती हैं. इस कीमत पर भी, टॉप-स्पेक वाली Citroen की eC3 शाइन डुअल टोन वाइब 1.5 लाख रुपये ज्यादा किफायती साबित होगी। Citroen eC3 की एक्सशोरूम कीमत 13.49 लाख रुपये है।

Abhishek
Apr 9, 2024