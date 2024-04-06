scorecardresearch
Petrol Cars: नितिन गडकरी के बाद अमिताभ कांत ने कहा, पेट्रोल कारें होंगी विदा

NEW DELHI,UPDATED: Apr 6, 2024 18:16 IST
जी-20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि Combustion Engine को बंद करने का समय आ गया है।

बेंगलुरु में एथर के एक कार्यक्रम में कांत ने कहा कि भारत का भविष्य इलेक्ट्रिक है, उन्होंने ईवी निर्माताओं को दुनिया के लिए बनाने के लिए प्रेरित किया। कांत ने 6 अप्रैल के कार्यक्रम में कहा, "हम दुनिया में दोपहिया वाहनों के सबसे बड़े निर्यातक हैं, मेरे हिसाब से आईसीई एक मृत तकनीक है और बाजार ईवी से अस्त-व्यस्त है और इसीलिए एथर जैसी कंपनियों को न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी निर्माण करना चाहिए।"

उन्होंने कहा, "भारत एक बड़ा बाजार है, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि निर्यात बाजार भारत की तुलना में पांच गुना अधिक देता है। भारत जब भी आगे बढ़ा है, तो वह निर्यात के कारण ही आगे बढ़ा है।"

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में भारत में 36 करोड़ से ज़्यादा पेट्रोल और डीज़ल वाहनों से छुटकारा पाने का संकल्प लिया था, साथ ही हाइब्रिड वाहनों पर जीएसटी में कटौती की थी। पीटीआई को दिए गए एक साक्षात्कार में गडकरी ने कहा, "सौ फ़ीसदी, यह मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। यह मेरा विज़न है।"

गडकरी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत ईंधन आयात पर 16 लाख करोड़ रुपये खर्च करता है, जिसे किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, गांवों की समृद्धि बढ़ाने और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने में लगाया जा सकता है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "मैं आपको इस परिवर्तन के लिए कोई तारीख और वर्ष नहीं बता सकता, क्योंकि यह बहुत कठिन है। यह कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है।"

उन्होंने आगे कहा कि हाइब्रिड वाहनों पर जीएसटी को घटाकर 5% और फ्लेक्स इंजन पर 12% करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को विचार के लिए भेज दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह 2004 से ही वैकल्पिक ईंधन के समर्थन में हैं और आने वाले 5-7 वर्षों में चीजें बदल जाएंगी।

