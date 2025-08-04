scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीSuhana Khan के साथ Vivo ने लॉन्च किया Y400 5G, 6000mAh बैटरी और 90W चार्जिंग के साथ बाकी फीचर्स बैं बड़े कमाल

स्मार्टफोन मार्केट में Vivo Y400 5G लॉन्च हो गया है। कंपनी ने फोन का ब्रांड एम्बेस्डर सुहाना खान को बनाया है। आर्टिकल में फोन के फीचर्स के बारे में जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Aug 4, 2025 15:58 IST
Vivo Y400 5G
Vivo Y400 5G के लिए सुहाना खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है. (Photo: Vivo)

मोबाइल बनाने वाली कंपनी वीवो (Vivo) ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन Vivo Y400 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आइए, फोन के फीचर्स के बारे में जानते हैं।

 Vivo Y400 5G की कीमत ( Vivo Y400 5G Price)

इस फोन की शुरुआती कीमत ₹21,999 रखी गई है, जिसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलता है। वहीं इसका बड़ा वेरिएंट 256GB स्टोरेज के साथ ₹23,999 में मिलेगा। यह फोन 7 अगस्त 2025 से ऑनलाइन वेबसाइट्स जैसे Flipkart, Amazon और Vivo e-store के साथ-साथ कुछ रिटेल स्टोर्स पर भी मिलेगा। अगर आप प्री-बुकिंग करते हैं तो कुछ बैंकों के कार्ड पर 10% तक छूट भी मिल सकती है।

शानदार है फोन का डिस्प्ले

Vivo Y400 5G में 6.67 इंच की AMOLED डिस्प्ले है, जो फुल HD+ क्वालिटी और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। ये डिस्प्ले इतनी ब्राइट है कि धूप में भी आपको स्क्रीन देखने में परेशानी नहीं होगी। फोन Glam White और Olive Green में आएगा।

प्रोसेसर में भी दम

इस फोन में Qualcomm का Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर है, जो फोन को तेज और स्मूद बनाता है। इसमें 8GB रैम और 256GB तक स्टोरेज दी गई है, जिससे आप ढेर सारे ऐप्स, फोटो और वीडियो स्टोर कर सकते हैं।

फोन के पीछे की तरफ डुअल कैमरा सेटअप है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का Sony प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। वहीं सेल्फी के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। खास बात ये है कि कैमरा में कई तरह के AI फीचर्स मिलते हैं जिससे आपकी फोटो और वीडियो और भी शानदार बनती हैं।

Vivo Y400 5G में 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो पूरे दिन आराम से चलती है। इसके साथ ही इसमें 90W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है जिससे फोन कुछ ही मिनटों में फुल चार्ज हो जाता है।

फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो न सिर्फ तेज है बल्कि सिक्योर भी है। इसके अलावा फोन को IP68+IP69 रेटिंग मिली है। इसमें डुअल-बैंड WiFi, Bluetooth और बेहतरीन ऑडियो सिस्टम भी मिलता है।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Aug 4, 2025