सबसे बड़ा सवाल, कौन खरीदेगा फ्यूचर रिटेल?

भारी कर्ज में डूबी कंपनी बिग बाजार वाली फ्यूचर रिटेल को लेकर एक बार​ फिर बड़ी खबर आई है। आपको याद होगा कि इस कंपनी को खरीदने के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े-बड़े दिग्गज रेस में शामिल हो चुके हैं। मुकेश अंबानी से लेकर गौतम अडानी, जिंदल ग्रुप समेत 46 कंपनियों ने इसे खरीदने के लिए एप्पलीकेशन फाइल की थी। लेकिन मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक भारत की दो सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानि RIL की रिलायंस रिटेल और अडानी ग्रुप अब बिग बजार के फ्यूचर ग्रुप को खरीदने की रेस से बाहर हो गया है। क्या है मामला आइये जानते हैं।

advertisement

Also Read: Adani Total Gas के शेयरों में 2023 में अब तक 80% की गिरावट, अब क्या करें?

आपने कभी ना कभी बिग बाजार से शॉपिंग जरूर की होगी। आपको ये भी पता होगा कि अरबों का कारोबार करने वाली फ्यूचर रिटेल लिमिटेड कंपनी अब दिवालिया हो चुकी है। कंपनी भारी कर्ज में फंसी हुई है। कुछ समय पहले तक इस कंपनी को खरीदने के लिए दुनिया की कुल 49 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई थी। इस लिस्ट में रिलायंस से लेकर अडानी ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियों भी शामिल थीं। लेकिन अब वो इस रेस से बाहर हो गई हैं। बिग बाजार को खरीदने या फिर फाइनल डील के लिए अब सिर्फ 6 कंपनियां रह गई हैं, जिसमें कोई बड़ा नाम शामिल नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बोली स्पेस मंत्रा कंपनी ने लगाई है। इसके बाद दूसरी कंपनियों के नामों में पिनैकल एयर, पैलगुन टेक LLC, गुडविल फर्नीचर, सर्वभिस्ता ई-वेस्ट मैनेंजमेंट और लहर सॉल्यूशंस जैसी कंपनियां शामिल हैं।

Company को खरीदने के लिए दुनिया की कुल 49 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई थी

कंपनी के शेयर की बात करें तो ये 3.21 रुपये से नीचे आ चुका है और हालात अब ऐसे हैं कि कंपनी बिकने जा रही है। इस दिवालिया कंपनी को खरीदने के लिए एक वक्त में भारी होड़ मची थी। फ्यूचर ग्रुप ने अगस्त 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के साथ 24,713 करोड़ रुपये की डील की थी। इस समझौते के तहत रिटेल, होलसेल और लॉजिस्टिक में एक्टिव फ्यूचर ग्रुप की 19 कंपनियों को रिलायंस रिटेल खरीदने वाली थी। लेकिन अमेरिका की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने इसका विरोध किया। ये मामला अदालत भी पहुंचा और फिर पिछले साल अप्रैल में रिलायंस ने इस डील को कैंसिल कर दिया। जिसके बाद से ही ये नीलामी की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी और अब अंबानी और अडानी के बाहर से इस कंपनी में दिलचस्पी लेने वाले सिर्फ 6 ही दावेदार बचे हैं।

Also Read: शानदार रिजल्ट के बाद MTAR टेक्नोलॉजीज शेयर में जबरदस्त तेजी