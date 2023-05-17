शानदार रिजल्ट के बाद MTAR टेक्नोलॉजीज शेयर में जबरदस्त तेजी

MTAR Technology Limited के शेयर ने आज शानदार रिजल्ट के बदौलत अपने 52 हफ्तों के स्तर को छू लिया। इस MTAR के स्टॉक ने एक साल में 39.18% बढ़ा है और 2023 में ही ये स्टॉक 23.77% बढ़ा है। दिसंबर तिमाही में, कंपनी ने अपने पेश किए गए रिजल्ट में 31.45 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। दिसंबर 2022 की तिमाही में कंपनी की बिक्री 105.08% बढ़कर 160.17 करोड़ रुपये हो गई है।

दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही में परिचालन लाभ 97.46% बढ़कर 45.04 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 22.81 करोड़ रुपये था। तिमाही-दर-तिमाही आधार पर, फर्म ने सितंबर 2022 तिमाही में 24.69 करोड़ रुपये से शुद्ध लाभ में 27.38% की वृद्धि दर्ज की है।