scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारशानदार रिजल्ट के बाद MTAR टेक्नोलॉजीज शेयर में जबरदस्त तेजी

शानदार रिजल्ट के बाद MTAR टेक्नोलॉजीज शेयर में जबरदस्त तेजी

MTAR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर ने आज शानदार रिजल्ट के बदौलत अपने 52 हफ्तों के स्तर को छू लिया। इस MTAR के स्टॉक ने एक साल में 39.18% बढ़ा है और 2023 में ही ये स्टॉक 23.77% बढ़ा है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 17, 2023 16:37 IST
MTAR टेक्नोलॉजीज शेयर में जबरदस्त तेजी
MTAR टेक्नोलॉजीज शेयर में जबरदस्त तेजी

MTAR Technology Limited के शेयर ने आज शानदार रिजल्ट के बदौलत अपने 52 हफ्तों के स्तर को छू लिया। इस MTAR के स्टॉक ने एक साल में 39.18% बढ़ा है और 2023 में ही ये स्टॉक 23.77% बढ़ा है। दिसंबर तिमाही में, कंपनी ने अपने पेश किए गए रिजल्ट में 31.45 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। दिसंबर 2022 की तिमाही में कंपनी की बिक्री 105.08% बढ़कर 160.17 करोड़ रुपये हो गई है। 

advertisement

Also Read: Adani-Hindenberg मामला: सेबी को मिला 14 अगस्त तक का समय

दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही में परिचालन लाभ 97.46% बढ़कर 45.04 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 22.81 करोड़ रुपये था। तिमाही-दर-तिमाही आधार पर, फर्म ने सितंबर 2022 तिमाही में 24.69 करोड़ रुपये से शुद्ध लाभ में 27.38% की वृद्धि दर्ज की है। 

MTAR के स्टॉक 2023 मे 23.77% बढ़े है।
MTAR के स्टॉक 2023 मे 23.77% बढ़े है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
May 17, 2023