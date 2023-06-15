सबसे बड़ा बैंक और बैंक के चेयरमैन लेते हैं बस इतना वेतन?

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के अध्यक्ष Dinesh Khara को मात्र सालाना 37 लाख का वेतन मिलता है। अब ट्वीटर पर ये बहस हो रही है कि देश के इतने बड़े बैंक के चेयरमैन को बस इतना वेतन मिलता है। SBI संपत्ति के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बैंक है। खारा के वेतन में 27 लाख रुपये मूल वेतन और 9.99 लाख रुपये महंगाई भत्ता शामिल है। पिछले वित्त वर्ष में, खारा ने 2021-22 (वित्त वर्ष 22) को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वेतन में 34.42 लाख रुपये कमाए, जो कि उनके पूर्ववर्ती Rajnish Kumar ने वित्त वर्ष 21 के दौरान अर्जित की तुलना में 13.4% अधिक था। खारा 1984 में एक पीओ अधिकारी के रूप में एसबीआई में शामिल हुए और अक्टूबर 2020 में बैंक के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने पहले वैश्विक बैंकिंग और एसबीआई सहायक कंपनियों के प्रभारी बैंक के एमडी के रूप में कार्य किया।

advertisement

Also Read: Adipurush शुक्रवार को रिलीज़ लेकिन 2,200 में मिल रहा है टिकट

एसबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 25 अक्टूबर 2019 से, केंद्रीय बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए 70,000 रुपये और बोर्ड स्तर की अन्य समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए 30,000 रुपये की बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। बैंक के गैर-कार्यकारी गैर-सरकारी निदेशकों को बोर्ड/बोर्ड की समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों में शीर्ष बैंकरों के बीच वेतन असमानता पर लंबे समय से बहस चल रही है। आमतौर पर, निजी क्षेत्र के बैंकों के शीर्ष अधिकारियों को सरकारी बैंकों की तुलना में कहीं अधिक वार्षिक वेतन मिलता है।Axis Bank के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ) Amitabh Choudhary पिछले वित्तीय वर्ष में भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले निजी बैंक के प्रमुख थे, जिनका वार्षिक वेतन में 7.62 करोड़ रुपये था।

खारा 1984 में एक PO अधिकारी के रूप में SBI में शामिल हुए और अक्टूबर 2020 में बैंक के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला

एक्सिस बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि चौधरी को वित्त वर्ष 2022 के दौरान एक्सिस बैंक के कुल 412,938 स्टॉक विकल्प भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से प्राप्त अनुमोदन के आधार पर अलग से दिए गए थे। स्टॉक विकल्प 726.25 रुपये प्रति शेयर पर दिए गए थे। चौधरी के बाद IndusInd Bank के प्रमुख Sumant Kathpalia थे, जिन्होंने FY22 में वार्षिक वेतन में 7.31 करोड़ रुपये से अधिक कमाए थे। कठपालिया के बाद ICICI Bank के एमडी Sandeep Bakshi हैं, जिन्होंने बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में वार्षिक वेतन में 7.05 करोड़ रुपये कमाए। लोग अब ट्वीटर पर इस बात की बहस कर रहे हैं कि एसबीआई ने पिछली तिमाही में बंपर मुनाफा कमाया लेकिन चेयरमैन को मिलेंगे सिर्फ 37 लाख।

Also Read: पूर्वोत्तर की पहली एयरलाइंस को DGCA की मंजूरी