scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारAdipurush शुक्रवार को रिलीज़ लेकिन 2,200 में मिल रहा है टिकट

Adipurush शुक्रवार को रिलीज़ लेकिन 2,200 में मिल रहा है टिकट

ओम राउत द्वारा निर्देशित बहुप्रतीक्षित प्रभास-स्टारर आदिपुरुष शुक्रवार, 16 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है लेकिन टिकट इतने महंगे है कि लोग सोच रहे हैं कि खरीदें कैसे। कृति सनोन, सैफ अली खान और सनी सिंह की प्रमुख भूमिकाओं वाली इस फिल्म ने रिलीज से पहले प्रशंसकों के बीच रोमांच पैदा कर दिया है। BookMyShow के मुताबिक पीवीआर डायरेक्टर्स कट, एंबियंस मॉल में 2200 रूपये में टिकट बिक रहा है।

Advertisement
DEV KETAN SETHIA
DEV KETAN SETHIA
New Delhi,UPDATED: Jun 15, 2023 17:22 IST
Adipurush शुक्रवार को रिलीज़ लेकिन 2,200 में मिल रहा है टिकट
Adipurush शुक्रवार को रिलीज़ लेकिन 2,200 में मिल रहा है टिकट

Om Raut द्वारा निर्देशित बहुप्रतीक्षित प्रभास-स्टारर Adipurush शुक्रवार, 16 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है लेकिन टिकट इतने महंगे है कि लोग सोच रहे हैं कि खरीदें कैसे। कृति सनोन, सैफ अली खान और सनी सिंह की प्रमुख भूमिकाओं वाली इस फिल्म ने रिलीज से पहले प्रशंसकों के बीच रोमांच पैदा कर दिया है। 

advertisement

Also Read: Youtube में किया गया बदलाव, 500 सब्सक्राइबर्स वाले भी कमा सकेंगे पैसे

BookMyShow के मुताबिक पीवीआर डायरेक्टर्स कट, एंबियंस मॉल में 2200 रूपये में टिकट बिक रहा है। पीवीआर डायरेक्टर्स कट थिएटर के अलावा, Delhi के द्वारका में PVR: Vegas में भी आदिपुरुष के टिकटों की कीमत 2,000 रुपये रखी है और टिकट पहले ही बिक चुके हैं। टिकटों की ऊंची कीमतों के बावजूद दिल्ली में कई शो हाउसफुल हैं। दिल्ली के अलावा, आंध्र प्रदेश सरकार ने भी रिलीज के बाद 10 दिनों के लिए आदिपुरुष फिल्म के लिए मौजूदा टिकट की कीमतों में 50 रुपये की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार इतने महंगे टिकट बिक रहे हैं। कई शहरों में फिल्म की एडवांस बुकिंग चल रही है।

Book My Show पर टिकट के दाम
Book My Show पर टिकट के दाम

 

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jun 15, 2023