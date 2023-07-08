रिलायंस रिटेल में नॉन प्रोमोटर हिस्सा घटाएगी RIL, शेयरों के बदले कितना होगा भुगतान, जानिए

scorecardresearch
कंपनी ने फाइलिंग में बताया कि इक्विटी शेयर कैपिटल घटने के बाद ऐसे शेयरहोल्डर्स के शेयर्स खत्म हो हो जाएंगे। शेयरधारकों को इन शेयरों के बदले 1,362/शेयर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 8, 2023 13:21 IST
रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) के बोर्ड ने ग्रुप की रिटेल कंपनी रिलांयस रिटेल (Reliance Retail) में नॉन प्रोमोटर हिस्सा (इक्विटी शेयर कैपिटल) घटाने को मंजूरी दे दी है। 7 जुलाई को RIL ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी, प्रोमोटर और होल्डिंग कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स के अलावा अन्य शेयरहोल्डर्स की इक्विटी शेयर कैपिटल घटाएगी।

कंपनी ने फाइलिंग में बताया कि इक्विटी शेयर कैपिटल घटने के बाद ऐसे शेयरहोल्डर्स के शेयर्स खत्म हो हो जाएंगे। शेयरधारकों को इन शेयरों के बदले 1,362/शेयर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।

रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 0.11% की गिरावट के साथ 2635.45 रुपये पर बंद हुआ

शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 0.11% की गिरावट के साथ 2635.45 रुपये पर बंद हुआ।

रिलायंस रिटेल वेंचर्स, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की सब्सिडियरी है। रिलायंस रिटेल के तहत, RIL ग्रुप के सारे रिटेल बिजनेस आते हैं। इसमें ग्रॉसरी के लिए रिलायंस स्मार्ट, जियोमार्ट, रिलायंस डिजिटल, जियो डिजिटल, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस ज्वेल्स समेत कई रिटेल ब्रैंड आते हैं. कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है कि 31 मार्च 2023 तक देश भर में 7,000 से ज्यादा शहरों में कंपनी के 18,040 से ज्यादा स्टोर्स हैं।

