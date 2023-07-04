Reliance ने किया धमाकेदार फोन लॉन्च, कीमत और फीचर्स उड़ा देंगे होश!

एक बार फिर भारत के सबसे अमीर उद्योगपति Mukesh Ambani ने मोबाइल की दुनिया में तहलका मचा दिया है। देश की नंबर वन टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio ने नया फोन लॉन्च किया है। कंपनी ने अपने चाहने वालों को सरप्राइज देते हुए Jio Bharat V2 Phone को लॉन्च कर दिया है। इस फोन की कीमत, फीचर्स और रिचार्ज प्लान जान कर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आइये जानते हैं Jio Bharat V2 Phone की खासियतें...

सबसे पहले बात करते हैं कीमत की, तो जियो ने Jio Bharat V2 को सिर्फ 999 रुपये में लॉन्च किया है। फोन को लॉन्च करते हुए कंपनी की तरफ से कहा गया कि इस फोन को 2G मुक्त भारत के तहत लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये नया फोन एक 4G फोन है। Jio Bharat V2 की सबसे खास बात ये है कि इसमें कुल 22 भाषाओं का सपोर्ट दिया गया है। इस वजह से देश की कोई भी प्रमुख भाषा को बोलने वाला व्यक्ति इसमें आसानी से यूज कर सकेगा। अब इसके फीचर्स की बात बताते हैं, फिर आपको बताएंगे कि इसके साथ कंपनी कौन सा धमाकेदार रिचार्ज प्लान लॉन्च कर रही है। Jio Bharat V2 फोन में टोर्च, FM रेडिया, 0.3 MP कैमरा, एक्सपेंडेबल स्टोरेज और एक हेडफोन जैक मिलेगा। इसमें 1.77 इंच QVGA TFT डिस्प्ले और रिमूवेबल 1000mah की बैटरी होगी। फोन में 3.5 मिमी हेडफोन जैक और पीछे 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा भी होगा। SD कार्ड से जरिए स्टोरेज को 128GB तक बढ़ाया जा सकता है। इतना ही नहीं आप इस फोन में JioPay के जरिए से UPI पेमेंट भी कर सकते हैं। फोन पर फिल्मों, वीडियो और स्पोर्ट्स, एंटरटेंनमेंट के लिए JioCinema को भी एक्सेस कर सकेंगे। यूजर्स JioSaavan को भी एक्सेस कर सकेंगे, जिसमें कई भाषाओं में 8 करोड़ से ज्यादा गाने शामिल हैं।

जियो ने Jio Bharat V2 को सिर्फ 999 रुपये में लॉन्च किया है

अब बात करते हैं Jio Bharat V2 फोन के रिचार्ज प्लान की। Jio Bharat V2 फोन का मासिक प्लान 123 रुपये से शुरू होता है। इसमें ग्राहकों को 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में पूरे 28 दिन के लिए कुल 14GB डाटा मिलता है, यानी यूजर्स एक दिन में 500MB डेटा का इस्तेमाल कर पाएंगे। जियो ने Jio Bharat V2 के ग्राहकों के लिए सालाना प्लान भी लॉन्च किया है। इसके लिए ग्राहकों को 1234 रुपये देने पड़ेंगे। अब जानते हैं कि मुकेश अंबानी ने Jio Bharat V2 को लॉन्च करने का फैसला क्यों लिया?

कंपनी अपने इस फीचर फोन से देश के उन 25 करोड़ ग्राहकों को टारगेट करना चाहती है जो अभी भी 2G प्लेटफॉर्म पर हैं। कंपनी का दावा है कि वह इस फीचर फोन के दम पर करीब 10 करोड़ ग्राहकों को अपने साथ जोड़ेगी। इस समय बाजार में उपलब्ध ऐसे फोन जिसमें लोग इंटरनेट का लुत्फ लेते हैं उनमें से Jio Bharat V2 ही एक ऐसा फोन है जो सबसे कम दाम पर आता है। Jio Bharat V2 का मंथली रिचार्ज प्लान भी दूसरी कंपनियों के मुकाबले काफी सस्ता है। अब देखना होगा कि ग्राहक रिलायंस के नए फोन को कैसे लेते हैं।

