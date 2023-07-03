Mukesh Ambani ने बढ़ाई Bajaj Finserv और HDFC Bank की टेंशन!

Reliance Industries के चेयरमैन Mukesh Ambani एक बार फिर नए कारोबार में एंट्री करने जा रहे हैं। नए बिजनेस को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मुकेश अंबानी ने अपने बड़े बेटे Akash Ambani को सौंपी है। आकाश की लीडरशिप, स्किल्स और नीतियों के दम पर रिलायंस इंस्ट्रीज की कंपनियों की शानदार ग्रोथ देखते हुए ये फैसला किया गया है। आइये अब जानते हैं कि भारत के सबसे अमीर उद्योगपति, कौन से नए सेक्टर में धमाका मचाने जा रहे हैं और उनकी अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ तैयारियां क्या हैं?

जैसा कि आप जानते हैं कि आकाश अंबानी के पास टेलीकॉम यानि JIO और डिजिटल बिजनेस पहले से ही है। लेकिन अब उनके कंधों पर एक और जिम्मेदारी डाली गई है। आकाश अंबानी के नेतृत्व में Jio Financial Services ने कंज्यूमर फाइनेंस प्रोग्राम का पायलट शुरू किया है। जियो NBFC का ट्रायल शुरू कर दिया है। जी हां, इसका मतलब ये हुआ कि अंबानी ग्रुप की कंपनी अब लोन भी बांटेगी। आइये बारीकी से समझते हैं कि Jio Financial Services का मेगा प्लान है क्या?

​ Akash Ambani के नेतृत्व में Jio Financial Services ने कंज्यूमर फाइनेंस प्रोग्राम का पायलट शुरू किया है

खबरों की मानें तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, Jio NBFC की सर्विस रिलायंस डिजिटल के कुछ चुनिंदा आउटलेट्स पर शुरू कर दी गई है। रिलायंस जियो फिलहाल प्रोजेक्ट का ट्रायल कर रहा है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल के आखिरी तक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की शुरुआत की जा सकती है। जियो फाइनेंस की मदद से रिलायंस डिजिटल के स्टोर से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल्स की खरीदारी करने वाले ग्राहक को अपनी रकम चुकाने के लिए EMI का ऑफर मिल सकता है। आप चाहे तो इस विकल्प को चुनकर एकमुश्त रकम दें या फिर EMI का ऑप्शन चुन सकते हैं। क्योंकि लंबे वक्त से मार्केट में है और इनके पास अच्छा-खासा कंज्यूमर बेस है। ऐसे में सवाल उठता है कि आकाश अंबानी की अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ क्या तैयारियां हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक JIO फाइनेंशियल की योजना ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई रोमांचक ऑफर पेश करने की है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ज्यादातर फिनटेक से अलग है। कंपनी के पास बड़ा डेटाबेस है। कंपनी के पास पहले से ही NBFC का लाइसेंस है। कंपनी के पास रिलायंस डिजिटल के 20,000 से ज्यादा आउटलेट हैं। इसके अलावा उनके पास जियो के कई ई-कॉमर्स प्लेटफार्म है। इन जगहों पर जियो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को हिट कराने का उनके पास अच्छा विकल्प है। यहां तक के Macquarie के मुताबिक 10.84 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यू के हिसाब से ये देश की 5वीं बड़ी फाइनेंशियल सर्विस बनेगी। मुकेश अंबानी अपने बच्चों को कारोबार में आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या आकाश अंबानी के नेतृत्व में जैसे Jio की शानदार ग्रोथ स्टोरी देखने को मिली, क्या Jio Financial Services के साथ भी ऐसा ही होता है?

