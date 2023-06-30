scorecardresearch
ICICI Securities की डीलिस्टिंग को मिली मंजूरी, बैंक की सब्सिडियरी बन जाएगी अब ब्रोकरेज फर्म

ICICI Securities की डीलिस्टिंग को मिली मंजूरी, बैंक की सब्सिडियरी बन जाएगी अब ब्रोकरेज फर्म

डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज के निवेशकों को 100 इक्विटी शेयरों के बदले में ICICI बैंक के 67 इक्विटी शेयर अलॉट किए जाएंगे। ICICI सिक्योरिटीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 29 जून को हुई मीटिंग में डीलिस्टिंग के इस प्लान को मंजूरी दी गई है। इस बात की जानकारी ICICI सिक्योरिटीज ने रेगुलेटरी फाइलिंग में दी है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jun 30, 2023 14:27 IST
डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म ICICI Securities के निवेशकों को 100 इक्विटी शेयरों के बदले में ICICI बैंक के 67 इक्विटी शेयर अलॉट किए जाएंगे। ICICI सिक्योरिटीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 29 जून को हुई मीटिंग में डीलिस्टिंग के इस प्लान को मंजूरी दी गई है। इस बात की जानकारी ICICI सिक्योरिटीज ने रेगुलेटरी फाइलिंग में दी है। 

Also Read: आज ओपन होगा PKH वेंचर्स का IPO, 04 जुलाई तक अप्लाय करने की तारीख

ICICI सिक्योरिटीज ने हाल ही में अपने मार्च तिमाही के रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट की थी। कंपनी का मार्च तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 23% की गिरावट के साथ 263 करोड़ रुपए रहा। ब्रोकरेज फर्म ने शेयरहोल्डर्स के लिए 5 रुपए की फेस वैल्यू पर 9.25 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से फाइनल डिविडेंड देने की सिफारिश की थी। ICICI सिक्योरिटीज एक ब्रोकरेज फर्म है। यह मुख्यरूप से 4 बिजनेस सेगमेंट ब्रोकिंग (इक्विटी, डेरिवेटिव आदि), फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रिब्यूशन (लोन, इंश्योरेंस, PMS आदि), इनवेस्टमेंट बैंकिंग और प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट (PWM) में कारोबार करती है। फाइनेंशियल सर्विसेज के एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ICICI सिक्योरिटीज अपने रेवेन्यू के लिए मुख्यतौर पर इक्विटी मार्केट पर निर्भर थी। इस वजह से उसे हाल में मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा और उसके ब्रोकिंग रेवेन्यू में भी गिरावट आई।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jun 30, 2023