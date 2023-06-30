आज ओपन होगा PKH वेंचर्स का IPO, 04 जुलाई तक अप्लाय करने की तारीख

कंस्ट्रक्शन और हॉस्पिटैलिटी फर्मPKH Ventures Limited का IPO आज यानी 30 जून को ओपन होगा। इस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO के जरिए कंपनी 379 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। PKH वेंचर्स को IPO के लिए पिछले साल जुलाई में मार्केट रेगुलेटर से मंजूरी मिली थी। इस IPO के लिए कंपनी 1.82 करोड़ के फ्रेश इक्विटी शेयर जारी करेगी। जबकि 77.3 लाख इक्विटी शेयरों को कंपनी के प्रमोटर ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचेंगे।

रिटेल निवेशक इस IPO के लिए 30 जून से 4 जुलाई तक बिडिंग कर सकते हैं। 12 जुलाई को कंपनी के शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लिस्ट होंगे। PKH वेंचर्स के IPO में रिटेल निवेशक को मिनिमम एक लॉट यानी 100 शेयरों के लिए अप्लाय करना होगा। कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड 140-148 रुपए प्रति शेयर रखा है। यदि आप IPO के अपर प्राइस बैंड 148 रुपए के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं तो आपको 14,800 रुपए लगाने होंगे।

रिटेल निवेशक मैक्सिमम 13 लॉट यानी 1300 शेयर के लिए बिडिंग कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 192,400 रुपए खर्च करने होंगे। कंपनी के इश्यू का 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (QIP) के लिए रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा 35% हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स और बाकी 15% हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) के लिए रिजर्व है। PKH वेंचर्स कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, हॉस्पिटैलिटी और मैनेजमेंट सर्विसेज के बिजनेस में है। वहीं, सिविल कंस्ट्रक्शन बिजनेस से जुड़े काम इसकी सब्सिडियरी और कंस्ट्रक्शन कंपनी गरुड़ कंस्ट्रक्शन संभालती है। कंपनी इस इश्यू के जरिए जुटने वाले राशि में से 124.12 करोड़ का यूज हलाईपानी हाइड्रो प्रोजेक्ट और 80 करोड़ का यूज गरुड़ कंस्ट्रक्शन की कैपिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी। इसके साथ ही 40 करोड़ का यूज ग्रोथ, स्ट्रैटजिक इनिशिएटिव और जनरल कोरपोरेट के लिए करेगी।

