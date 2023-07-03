Tata की कार खरीदनी है तो खरीद लो, 17 जुलाई से हो जाएगी महंगी

Tata Motors ने 3 जुलाई को अपने पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतों में बढ़ोतरी का एलान किया है। बढ़ी हुई कीमतें 17 जुलाई से कंपनी की सभी ICE इंजन वाली कारों और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर लागू होंगी। टाटा मोटर्स ने एक्सचेंजों (BSE-NSE) को फाइलिंग में बताया कि कारों के अलग-अलग मॉडल्स और वैरिएंट्स की कीमतों में एवरेज 0.6% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। कंपनी ने प्राइस में बढ़ोतरी के लिए पिछली इनपुट कॉस्ट के अवशिष्ट प्रभाव को जिम्मेदार बताया है। फरवरी 2023 के बाद कंपनी ने यह इस साल तीसरी बार अपने पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतों को बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे पहले कंपनी ने 14 अप्रैल को अपने सभी वैरिएंट और मॉडल की कीमतों में एवरेज 0.6% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया था। अगर आप टाटा मोटर्स की कार खरीदना चाहते हैं तो आपके पास थोड़ी सस्ती कार खरीदने का मौका 16 जुलाई तक यानी 13 दिन तक का है।

advertisement

Also Read: IndiGo ने Airbus को दिया 500 नए विमानों का ऑर्डर, $50 बिलियन की हो सकती है डील

इसके बाद कंपनी की सभी कारें महंगी मिलेंगी। कंपनी ने 16 जुलाई तक कारों की बुकिंग करने वाले और 31 जुलाई तक डिलीवरी पाने वाले कस्टमर्स को पुरानी कीमतें और ऑफर का लाभ मिलेगा। टाटा मोटर्स ने फाइलिंग में कीमतों में बढ़ोतरी करने की वजह भी बताई है। कंपनी ने बताया है कि ओवरऑल इनपुट कॉस्ट यानी कार की मेकिंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से कंपनी ने अपने पैसेंजर व्हीकल्स के दाम बढ़ाने का यह फैसला किया है। इससे पहले टाटा मोटर्स ने 1 अप्रैल से अपने कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी की थी। फरवरी में टाटा मोटर्स ने अपने सभी ICE पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतें एवरेज 1.2% बढ़ाने की अनाउंसमेंट की थी। वहीं 10 फरवरी 2023 से टाटा मोटर्स ने अपनी टियागो-EV की कीमत लगभग 20,000 रुपए बढ़ा दी थी। 1 अप्रैल से देश में BS6 का दूसरा फेज लागू हो गया है और इसकी वजह से कंपनी की कार की मेकिंग कॉस्ट भी बढ़ गई है। यही वजह है कि कंपनियां अपने व्हीकल्स के दाम बढ़ा रही हैं। टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल्स की एक रेंज सेल करती है, जिसमें टियागो, टिगोर और अल्ट्रोज जैसी कारें शामिल हैं। वहीं SUVs में पंच, नेक्सॉन, हैरियर और सफारी जैसी कारें शामिल हैं।