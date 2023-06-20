IndiGo ने Airbus को दिया 500 नए विमानों का ऑर्डर, $50 बिलियन की हो सकती है डील

इंडिगो (IndiGo) ने यूरोप की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट मेकर कंपनी, एयरबस (Airbus) को 500 नए एयरक्राफ्ट बनाने का ऑर्डर देकर नया इतिहास रच दिया है।

Indigo A320

इंडिगो A320 फैमिली के 500 एयरक्राफ्ट खरीदेगी। इस सौदे में इस रेंज में A320 नियो, A321 नियो और A321XLR एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। इंडिगो पहले भी ये एयरक्राफ्ट यूज करती रही है। इंडिगो को उम्मीद है कि ऑर्डर में शामिल 500 नए एयरक्राफ्ट 2030 से 2035 के बीच डिलीवर हो जाएंगे।

कंपनी के पास फिलहाल करीब 300 एयरक्राफ्ट हैं। कंपनी पहले ही 480 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे चुकी है, जो इस दशक के अंत तक डिलीवर होने की उम्मीद है. इन 500 नए एयरक्राफ्ट के ऑर्डर के साथ इंडिगो के कुल विमान ऑर्डर की संख्या अब लगभग 1,000 हो गई है। एअर इंडिया और बोइंग की 470 एयरक्राफ्ट से भी बड़ी, अब एयरबस और इंडिगो की ये डील होगी।

