Reliance Group की बाकी कंपनियों का क्या है हाल?

भारत के अमीरों की सूची में शुमार और दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी की इन 8 कंपनियों ने पिछले एक साल में निवेशकों को नाराज किया है, कंपनियों ने पिछले 1 साल में निवेशकों को नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। ये आंकड़ें हमने 22 मई 2022 से 23 मई 2023 के दौरान के लिए हैं। रिलायंस ग्रुप के मुख्य कंपनी के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है लेकिन इसी ग्रुप की रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, नेटवर्क-18, TV-18 ब्रॉडकास्ट, जस्ट डायल, अलोक इंडस्ट्री, डेन नेटवर्क और हेथवे जैसी कंपनियां भी शामिल है।

New Delhi,UPDATED: May 24, 2023 18:59 IST
भारत के अमीरों की सूची में शुमार और दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी की इन 8 कंपनियों ने पिछले एक साल में निवेशकों को नाराज किया है, कंपनियों ने पिछले 1 साल में निवेशकों को नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। ये आंकड़ें हमने 22 मई 2022 से 23 मई 2023 के दौरान के लिए हैं। आइए जानते हैं इन कंपनियों के नाम और ये कंपनियां क्या काम करती हैं। रिलायंस ग्रुप के मुख्य कंपनी के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है लेकिन इसी ग्रुप की रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, नेटवर्क-18, TV-18 ब्रॉडकास्ट, जस्ट डायल, अलोक इंडस्ट्री, डेन नेटवर्क और हेथवे जैसी कंपनियां भी शामिल है। बात करें तो इनके पिछले 1 साल के रिटर्न की तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन सब कंपनियों ने पिछले 1 साल में नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। रिलायंस इंडस्ट्री जोकि रिलायंस ग्रुप की एक कोर कंपनी है उसने पिछले 1 साल में 5.84% का नेगेटिव रिटर्न दिया हैं। ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा ने भी पिछले 1 साल में 8.36% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। बात करें जस्ट डायल की शेयरो की तो जस्ट डायल के शेयर ने पिछले 1 साल में सबसे कम नेगेटिव रिटर्न दिया है, जस्ट डायल ने पिछले 1 साल में केवल 1% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 

अगर बात करें आलोक इंडस्ट्रीज की तो पिछले 1 साल में रिलायंस ग्रुप की यह ऐसी कंपनी है जिसने सबसे ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया है, अलोक इंडस्ट्री के शेयर ने पिछले 1 साल में 42.95% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। नेटवर्क -18 और TU-18 ब्रॉडकास्ट ने भी पिछले 1 साल में निवेशकों को काफी नाराज किया है, नेटवर्क 18 के शेयर ने पिछले 1 साल में 25.3% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, वही TV18 ब्रॉडकास्ट ने पिछले 1 साल में 18.54% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 

Reliance Group के मुखिया मुकेश अंबानी
Reliance Group के मुखिया मुकेश अंबानी

केबल्स एंड D2H वाले शेयर्स की तो रिलायंस ग्रुप के शेयर के वहां भी नेगेटिव रिटर्न ही दिया है, डेन नेटवर्क और हेथवे केबल के शेयर्स भी पिछले एक साल में नेगेटिव रिटर्न दिए है, डेन नेटवर्क के शेयर ने पिछले 1 साल में 15.17% और हेथवे ने 25.63% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। NSE से मिले हुए डाटा के अनुसार मुकेश अंबानी की खरीदी हुई आठों की आठों कंपनी ने पिछले 1 साल में नेगेटिव रिटर्न ही दिए हैं। 

May 24, 2023