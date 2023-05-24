DreamFolks का ड्रीम रन, 82% दे चुका है रिटर्न, आपके पास है !

scorecardresearch
September 2022 में धमाकेदार लिस्ट हुए DreamFolks का लगातार बुल रन जारी है। ये शेयर ने 2 दिन में 16% की उछाल दिखा चुका है। पिछले 3 दिन में यह स्टॉक 492 रूपए से 591.85 रूपए पहुंच गया है। आज स्टॉक 544 रूपए पर खुला और इसने अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर 591.85 को छू लिया।

New Delhi,UPDATED: May 24, 2023 15:27 IST
September 2022 में धमाकेदार लिस्ट हुए DreamFolks का लगातार बुल रन जारी है। ये शेयर ने 2 दिन में 16% की उछाल दिखा चुका है।पिछले 3 दिन में यह स्टॉक 492 रूपए से 591.85 रूपए पहुंच गया है। आज स्टॉक 544 रूपए पर खुला और इसने अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर 591.85 को छू लिया। 

ये स्टॉक 55% के प्रिमियम पर लिस्ट हुआ था। DreamFolks के शेयर ने अपने IPO लिस्टिंग से अभी तक 82% का रिटर्न भी दिया है। कंपनी ने 2 दिन पहले अपनी चौथी तिमाही के नतीजे निकलने के बाद और अच्छे नतीजे आने के बाद DreamFolks के शेयर्स ने भी 2 दिन में 16% की उछाल देखने को मिली है। अब बात करें तो DreamFolks सर्विस लिमिटेड के रिजल्ट की तो DreamFolks सर्विस ने 23 मई 2023 को अपने FY-23 के धमाकेदार नतीजों की घोषणा की है, कंपनी का प्रॉफिट (PAT) 100% उछलकर 25.30 करोड़ पर पहुंच गया है।

पिछले वर्ष इसी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट (PAT) 8.98 करोड़ पर था। अगर साल दर साल (YoY) देखें तो 184% का उछाल देखने मिला है। DreamFolks एक भारत की सबसे बड़ी एयरपोर्ट सर्विस एग्रीग्रीएटर प्लेटफार्म है। कंपनी के पास दुनिया भर में 120 से अधिक देशो में 1400 से अधिक टचपॉइंट तक कारोबार करने की क्षमता है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
