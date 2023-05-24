Disney करेगा 2,500 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी

एक के बाद लगातार दुनियाभर की दिग्गज कंपनियों में कर्मचारियों की छंटनी का सिलसिला जारी है, गूगल, अमेज़न, लिंकडिन, मेटा, तमाम कई कंपनियों के बाद अब Disney अपने तीसरे राउंड में 2,500 से अधिक कर्मचारियों को निकालने के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस लेटेस्ट राउंड की छंटनी में कंपनी अपनी टोटल वर्कफोर्स में से 2,500 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकालेगी। हालांकि, अभी तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि कंपनी किस-किस डिपार्टमेंट्स में छंटनी कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी में यह लेटेस्ट राउंड की छंटनी इस पूरे हफ्ते चलेगी। एक महीने पहले डिज्नी ने दूसरे राउंड की छंटनी में 4,000 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकालने का ऐलान किया था।

वहीं इस साल की शुरुआत में डिज्नी ने पहले राउंड में 7000 एम्प्लॉइज की छंटनी की अनाउंसमेंट की थी।

advertisement

Also Read: Jiomart से 1 हज़ार से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी, कई सेंटर भी होंगे बंद

कंपनी ने दूसरे राउंड में डिज्नी एंटरटेनमेंट, ESPN, डिज्नी पार्क, एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट्स सहित अलग-अलग डिवीजन के कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था। वहीं पहले राउंड में मेटावर्स स्ट्रेटेजी यूनिट और बीजिंग ऑफिस के एम्प्लॉइज प्रभावित हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी 5.5 बिलियन डॉलर यानी 45,547 करोड़ रुपए की कॉस्ट-सेविंग के लिए यह छंटनी कर रही है। ऐसा कर कंपनी अपने स्ट्रीमिंग बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना चाहती है।

Cost Saving कर कंपनी अपने स्ट्रीमिंग बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना चाहती है

बता दें कि 1 अक्टूबर तक डिज्नी की टोटल ग्लोबल वर्कफोर्स में 2.20 लाख एम्प्लॉइज थे, जिसमें से लगभग 1.66 लाख अमेरिका में थे। डिज्नी एंटरटेनमेंट के को-चेयरमैन एलन बर्गमैन और डाना वॉल्डन ने कहा था कि सीनियर लीडरशिप कंपनी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि कंपनी तेजी से चलने की बजाय सही रास्ते पर चले। ये समय काफी उतार-चढ़ाव से भरा है। इस टफ टाइम में हमें वही करना चाहिए, जिससे हम दुनिया भर की डिज्नी ऑडियंस को बेस्ट एंटरटेनमेंट कंटेंट प्रोवाइड करा सकें।

Also Read: WhatsApp फिर ला रहा है नया फिचर, 15 मिनट तक एडिट कर सकेंगे मैसेज

डिज्नी ने पिछली तिमाही के नतीजों की घोषणा के ठीक बाद छंटनी करने का फैसला किया था। 31 दिसंबर 2022 को खत्म पहली तिमाही में डिज्नी+हॉटस्टार के 38 लाख पेड सब्‍सक्राइबर कम हो गए। सब्‍सक्राइबर घटने के कारण कंपनी को 1 बिलियन डॉलर (8.25 हजार करोड़ रुपए) का नुकसान हुआ था। इस तिमाही में हॉटस्टार US और कनाडा से सिर्फ 2 लाख नए सब्‍सक्राइबर्स ही जोड़ पाई थी। अभी हॉटस्टार के पास टोटल 46.6 मिलियन यानी 4.6 करोड़ सब्‍सक्राइबर्स हैं। कंपनी में रिस्ट्रक्चरिंग डिज्नी के नए CEO बॉब इगर के नेतृत्व में हो रही है। डिज्नी अब अपने कोर ब्रांड्स और फ्रेंचाइजी पर ज्यादा फोकस करना चाहती है। डिज्नी की रिस्ट्रक्चरिंग सब्सक्राइब ग्रोथ में कमी और स्ट्रीमिंग व्यूअर्स के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते की जा रही है। इतना ही नहीं डिज्नी का यह फैसला एक्टिविस्ट इन्वेस्टर नेल्सन पेल्ट्ज की आलोचना के जवाब में आया है। नेल्सन ने कहा था कि कंपनी स्ट्रीमिंग पर बहुत ज्यादा खर्च कर रही थी। अपने नए प्लान के तहत डिज्नी तीन सेगमेंट्स में रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है। इस रिस्ट्रक्चरिंग में डिज्नी एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स फोकस्ड ESPN यूनिट, डिज्नी पार्क, एक्सपीरिएंसेस और प्रोडक्ट्स यूनिट शामिल हैं।

advertisement