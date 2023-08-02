2000 के नोट पर RBI का बड़ा बयान

आपको वो दौर याद होगा कि जब RBI की ओर से 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर रखने का फैसला किया है। इसके बाद इन्हें बदलने की सुविधा देश के तमाम बैंकों में दी गई और इन नोटों को वापस लौटाने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया। इसकी के संबंध में RBI की ओर से बड़ी जानकारी साझा की गई है। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि 2000 के नोट की 21 लाख गड्डियां कहां गई? जो अभी तक RBI के पास नहीं पहुंची हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि 2,000 रुपये वैल्यू के करीब 88% नोट 31 जुलाई तक बैंकों में वापस आ चुके हैं। 31 जुलाई तक 2,000 रुपये के कुल 3.14 लाख करोड़ रुपये वैल्यू के नोट चलन से वापस आ चुके हैं। अब मार्केट में 0.42 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोट ही बचे हैं। इससे पिछले जून महीने में रिजर्व बैंक ने जो डाटा पेश किया, उसके मुताबिक 2.72 लाख करोड़ कीमत के 2000 रुपये के नोटों की वापसी हो चुकी थी और 84,000 करोड़ रुपये के नोट लोगों के पास मौजूद थे, लेकिन एक महीने में ये आंकड़ा आधा रह गया है।

advertisement

Also Read: फिच की फांस से टूटा बाज़ार, सेंसेक्स 677 अंक टूटा, निफ्टी 19,550 के नीचे बंद हुआ

अब ऐसे में सवाल उठता है कि 2,000 रुपये वैल्यू के करीब 88% नोट अगर वापस आ गए तो 12% नोट कहां हैं? अब भी 42,000 करोड़ रुपये मूल्य के 2000 के नोट ऐसे हैं, जो बाजार में हैं। अगर इस अमाउंट को गड्डियों के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो 2000 रुपये के कुल 21 लाख गड्डियां अब भी सर्कुलैशन में हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक गड्डी में 100 नोट होते हैं। RBI ने 19 मई को 2,000 रुपये मूल्य के नोट को चलन से बाहर करने का एलान किया था। उपभोक्ताओं को 30 सितंबर तक ये नोट बैंकों में जमा करने या वहां पर बदलने की सुविधा दी गई है। 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोट नवंबर 2016 में तब पेश किए गए थे, जब सरकार ने चलन में मौजूद 5,00 और 1,000 रुपये के नोटों को बंद करने का फैसला सुनाया था। इसके बाद दूसरे मूल्यवर्ग के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के बाद 2,000 रुपये के बैंक नोट शुरू करने का उद्देश्य पूरा हो गया।

अब भी 42,000 करोड़ रुपये मूल्य के 2000 के नोट ऐसे हैं, जो बाजार में हैं

RBI ने कहा कि इसलिए वित्त वर्ष 2018-19 में 2,000 रुपये के बैंक नोटों की छपाई बंद कर दी गई। अगर आपके पास भी 2,000 रुपये का नोट है, तो फिर इन्हें बदलवाने के लिए आपको पास अभी भी समय हैं। हालांकि नोट चलन में जारी है। लोगों के इन नोटों को बदलने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया। आरबीआई ने एलान से पहले से ही 2000 के नोटों का सर्कुलेशन काफी कम कर दिया था, ATM से नोट पहले से कम निकल रहे थे। ऐसे में अब देखना होगा कि बाकि बचे 12% 2000 के नोट वापस RBI के पास कबतक पहुंचते हैं।

Also Read: July में GST कलेक्शन 1.65 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, YoY आधार पर 11% की वृद्धि