scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsअर्थव्यवस्थाJuly में GST कलेक्शन 1.65 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, YoY आधार पर 11% की वृद्धि

July में GST कलेक्शन 1.65 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, YoY आधार पर 11% की वृद्धि

पिछले महीने जून में ये आंकड़ा 1,61,497 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था जबकि मई में 1,57,090 करोड़ रुपये रहा था। हालांकि अप्रैल में GST कलेक्‍शन का सर्वश्रेष्‍ठ रिकॉर्ड बना था, जब ये आंकड़ा 1.87 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया था।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 1, 2023 14:52 IST
जुलाई में GST कलेक्शन 1.65 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा
जुलाई में GST कलेक्शन 1.65 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि जुलाई महीने में जीएसटी कलेक्शन 1,65,105 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत के बाद से पांचवीं बार जीएसटी संग्रह 1.6 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। जुलाई का राजस्व पिछले साल के इसी महीने के जीएसटी राजस्व से 11% अधिक है।

advertisement

Also Read: Tamil Nadu में मोबाइल कंपोनेंट प्लांट लगाएगी Foxconn

इससे पिछले महीने जून में ये आंकड़ा 1,61,497 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था जबकि  मई में 1,57,090 करोड़ रुपये रहा था। हालांकि अप्रैल में GST कलेक्‍शन का सर्वश्रेष्‍ठ रिकॉर्ड बना था, जब ये आंकड़ा 1.87 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया था।  पिछले डेढ़ साल के आंकड़ों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि पिछले 17 महीने से देश का GST कलेक्‍शन 1.4 लाख करोड़ रुपये को पार कर चुका है।

पिछले 17 महीने से देश का GST कलेक्‍शन 1.4 लाख करोड़ रुपये को पार कर चुका है
पिछले 17 महीने से देश का GST कलेक्‍शन 1.4 लाख करोड़ रुपये को पार कर चुका है

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 1, 2023