वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि जुलाई महीने में जीएसटी कलेक्शन 1,65,105 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत के बाद से पांचवीं बार जीएसटी संग्रह 1.6 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। जुलाई का राजस्व पिछले साल के इसी महीने के जीएसटी राजस्व से 11% अधिक है।

इससे पिछले महीने जून में ये आंकड़ा 1,61,497 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था जबकि मई में 1,57,090 करोड़ रुपये रहा था। हालांकि अप्रैल में GST कलेक्‍शन का सर्वश्रेष्‍ठ रिकॉर्ड बना था, जब ये आंकड़ा 1.87 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया था। पिछले डेढ़ साल के आंकड़ों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि पिछले 17 महीने से देश का GST कलेक्‍शन 1.4 लाख करोड़ रुपये को पार कर चुका है।