Tamil Nadu में मोबाइल कंपोनेंट प्लांट लगाएगी Foxconn

ताइवान की कंपनी Foxconn भारत के Kanchipuram में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी। इसे लेकर कंपनी ने राज्य सरकार के साथ एक लेटर ऑफ इंटेट (LOL) साइन किया है। राज्य के उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को डील की रिपोर्ट सामने आने के बाद इसकी ऑफिशियली घोषणा की। इस प्लांट को कांचीपुरम जिले के श्रीपेरंबुदूर में फॉक्सकॉन की मौजूदा आईफोन प्लांट के पास ही 1,600 करोड़ रुपए की लागत से लगाया जाएगा। इस मौके पर राज्य के उद्योग मंत्री T.R.B.Rajaa, मुख्यसचिव Shivdas Meena, अतिरिक्त मुख्यसचिव (उद्योग) AS Krishnan, गाइडेंस तमिलनाडु के एमडी और सीईओ Vishnu Venugopalan,फॉक्सकॉन के चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर (सेमीकंडक्टर) SY Chiang और कंपनी के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद थे। इस प्लांट में मोबाइल के पार्ट्स बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत 6 हजार लोगों को रोजगार मिल सकता है।

तमिलनाडु के उद्योग मंत्री डॉ. टीआरबी राजा ने कहा कि यह निवेश इस बात का प्रमाण है कि राज्य देश में टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टीनेशन है। इससे पहले न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि इस प्रोजेक्ट को 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। उद्योग मंत्री ने दावा किया कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों के एक्सपोर्ट के मामले में तमिलनाडु टॉप पर बना रहेगा और आने वाले वर्षों में एक्सपोर्ट और बढ़ेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि, 'इससे मुख्यमंत्री M. K. Stalin का राज्य की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन डॉलर के लेवल तक ले जाने के टारगेट को मदद मिलेगी। फॉक्सकॉन भारत में 4-5 सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करना चाहती है। फॉक्सकॉन ने Vedenta के साथ जॉइंट वेंचर तोड़ने के एक दिन बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को इसके बारे में जानकारी दी थी। रिपोर्ट में IT मिनिस्ट्री के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि फॉक्सकॉन सभी प्रोसेस पहले से जानती है, इसलिए अगले 45-50 दिनों के अंदर फाइनल एप्लिकेशन सबमिट कर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकती है।