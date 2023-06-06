RBI Policy: MPC आज से द्विमासिक मॉनिटरी पॉलिसी बैठक शुरू, रेपो रेट पर फैसला 8 जून को

scorecardresearch
DEV KETAN SETHIA
New Delhi,UPDATED: Jun 6, 2023 17:58 IST
RBI की एमपीसी 6 जून यानि आज से शुरू हो गई है। 8 जून को ये पता चलेगा कि एमपीसी की बैठक में क्या फैसला हुआ। हालांकि ज्यादातर जानकार कह रहे हैं कि आरबीआई ब्याज दरों पर Pause का स्टैंड रख सकती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति दर अप्रैल में घटकर 4.7% हो गई है, जो कि आरबीआई की 6% की ऊपरी लिमिट से कम है। मार्च में सीपीआई मुद्रास्फीति 5.66% थी। अप्रैल में अंतिम नीति बैठक में, RBI MPC ने प्रमुख रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखा था। 

मई 2022 से रेपो रेट पहले से ही 250 BPS के ऊपर हैं। अर्थशास्त्री काफी हद तक उम्मीद कर रहे हैं कि रेट कट ना भी हो लेकिन विराम जारी रह सकता है। अप्रैल में, केंद्रीय बैंक ने खुदरा मुद्रास्फीति को FY24 में 5.2% तक मध्यम करने का अनुमान लगाया था, जबकि वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया था। 

इस बीच, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी नवीनतम अनुमानों के अनुसार, 2022-23 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि 7.2% थी, जो अनुमानित 7% से अधिक थी। जबकि कुछ अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि एमपीसी इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए अपने मुद्रास्फीति अनुमानों को थोड़ा कम कर देगा, दर-निर्धारण पैनल मानसून की बारिश और वैश्विक अनिश्चितताओं पर एल नीनो प्रभाव से थोड़ा प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा, अधिक ढीली मौद्रिक नीति के सुझावों से सॉवरेन बॉन्ड यील्ड में तेज गिरावट आ सकती है क्योंकि बाजार संभवत: दर में कटौती की उम्मीदों को तुरंत दर्शाना शुरू कर देंगे।

