भारत में धमाकेदार लॉन्च! Elista ने पेश किए शानदार QLED Google TV, ₹23,990 से शुरू है कीमत

Elista ने QLED Google TV लॉन्च किया है। इस टीवी की शुरुआती कीमत 23,990 रुपये है। आर्टिकल में इस टीवी के बारे में डिटेल्स में जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Aug 4, 2025 14:26 IST
Elista- GTV QLED TV

अगर आप नया स्मार्ट टीवी लेने की सोच रहे हैं तो अब आपके पास एक जबरदस्त ऑप्शन है। Elista नाम की एक तेजी से बढ़ती भारतीय कंपनी ने अपने नए QLED Google TV बाजार में उतारे हैं। ये टीवी 32 इंच, 43 इंच और 55 इंच की स्क्रीन साइज में मिल रहे हैं और इनकी कीमत आम आदमी के बजट में है।

कैसे हैं ये नए टीवी?

Elista के इन नए टीवी में वो सब कुछ है जो आजकल एक अच्छे स्मार्ट टीवी में होना चाहिए। इसमें Google TV दिया गया है, जिससे आप Netflix, YouTube, Prime Video, Hotstar जैसे ऐप्स को एक ही जगह से चला सकते हैं। इसके अलावा इसमें Google Assistant और Chromecast भी है, जिससे आप आवाज से टीवी चला सकते हैं और मोबाइल की स्क्रीन भी टीवी पर दिखा सकते हैं।

इन टीवी में QLED स्क्रीन है जो रंगों को और भी साफ और चमकीला बनाती है। QLED Google TV के 55 इंच वाले टीवी में 4K क्वालिटी मिलती है, जबकि 43 और 32 इंच वाला टीवी Full HD हैं। इसके साथ में Dolby Audio साउंड और 48W का इनबिल्ट साउंडबार मिलता है।

कनेक्टिविटी भी जबरदस्त

टीवी में ड्यूल Wi-Fi है यानी तेज़ इंटरनेट, 2 HDMI पोर्ट हैं जिससे आप गेमिंग या सेट टॉप बॉक्स जोड़ सकते हैं। यहां तक कि इस टीवी में फोन से वीडियो या फोटो भी डायरेक्ट टीवी पर चला सकते हैं।

कितनी है कीमत?

32 इंच वाले QLED Google TV का प्राइस ₹23,990 है। वहीं, 43 इंच वाले का प्राइस ₹35,990 और 55 इंच वाले टीवी की कीमत ₹69,990 है। बता दें कि ये सभी मॉडल भारत भर के बड़े रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध हैं।

Priyanka Kumari
Aug 4, 2025