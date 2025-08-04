scorecardresearch
Man Infra में लगातार शेयर खरीद रहे प्रमोटर, निवेशकों का भरोसा बढ़ा

Man Infraconstruction Share: अगर आप शेयर बाजार में दिलचस्पी रखते हैं तो Man Infraconstruction Ltd (MICL) से जुड़ी एक बड़ी खबर है। कंपनी के मालिकों ने बीते कुछ हफ्तों में अपनी ही कंपनी के करोड़ों रुपये के शेयर खरीदे हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Aug 4, 2025 13:50 IST
Man Infraconstruction

मुंबई की नामी EPC और रियल एस्टेट कंपनी Man Infraconstruction Ltd (MICL) में हाल ही में प्रमोटर्स की ओर से की गई शेयर खरीदारी ने बाजार में हलचल मचा दी है। कंपनी के मालिकों ने पिछले कुछ हफ्तों में अपनी ही कंपनी के करोड़ों रुपये के शेयर खरीदे हैं। इससे साफ पता चलता है कि उन्हें अपनी कंपनी के आगे के कारोबार और मुनाफे पर पूरा भरोसा है।

जुलाई और अगस्त 2025 के बीच Man Infraconstruction के प्रमोटर पराग के. शाह और मानसी पी. शाह ने करीब ₹83.7 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। उन्होंने यह खरीदारी ₹159 से ₹165 के बीच के भाव पर की है। इससे कंपनी में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर अब 66.7% से ज्यादा हो गई है।

कंपनी के अप्रैल-जून 2025 (Q4FY25) के तिमाही नतीजे काफी दमदार रहे। MICL ने ₹97.2 करोड़ का मुनाफा कमाया है, जो कि पिछले साल से 16% ज्यादा है। सालाना बिक्री भी तीन गुना बढ़कर ₹2,251 करोड़ तक पहुंच गई। इसके अलावा कंपनी ने करीब ₹3,400 करोड़ के नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं।

MICL की सबसे बड़ी ताकत है कि उस पर कोई कर्ज नहीं है। कंपनी नेट-डेब्ट-फ्री है और उसके पास ₹570 करोड़ की कैश है। इसका मतलब ये है कि कंपनी बिना किसी उधारी के नए प्रोजेक्ट्स में निवेश करने की स्थिति में है।

Man Infra का शेयर पहले ₹135 तक गिर गया था, लेकिन अब वह वहां से करीब 27% चढ़ चुका है। इतना ही नहीं, विदेशी निवेशकों (FIIs) ने भी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। जून 2025 में FIIs की हिस्सेदारी 4.28% हो गई है, जो मार्च 2025 में इससे कम थी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
