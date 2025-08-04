देश की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी में से एक NSDL (National Securities Depository Limited) के IPO को बाजार से जबरदस्त रिस्पांस मिला है। इस IPO को कुल मिलाकर 41.01 गुना सब्सक्राइब किया गया है। इसका मतलब है कि ऑफर किए गए 3.51 करोड़ शेयरों के मुकाबले करीब 144 करोड़ शेयरों की बोली लगी।

किसने कितना सब्सक्राइब किया?

IPO 30 जुलाई से 1 अगस्त तक खुला था। रिटेल निवेशकों ने इसे 7.73 गुना, NII (Non-Institutional Investors) ने 34.98 गुना और QIB (Qualified Institutional Buyers) ने सबसे ज्यादा 103.97 गुना सब्सक्राइब किया। कर्मचारियों की कैटेगरी में भी इसे 15.42 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।

बता दें कि ये IPO पूरी तरह से Offer-for-Sale (OFS) था। यानी इसमें कंपनी को सीधे कोई रकम नहीं मिलने वाली, बल्कि मौजूदा शेयरधारकों ने अपने शेयर बेचे हैं। NSDL IPO का प्राइस बैंड ₹760 से ₹800 प्रति शेयर रखा गया था।

अलॉटमेंट कब होगा फाइनल?

रिपोर्ट्स के अनुसार आईपीओ का शेयर अलॉटमेंट स्टेटस 4 अगस्त 2025 (सोमवार) को फाइनल हो सकता है। ऐसे में जिन निवेशकों ने इस आईपीओ में निवेश किया है उन्हें अलॉटमेंट स्टेटस जरूर चेक करना चाहिए। निवेशक BSE और रजिस्ट्रार की वेबसाइट से अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं।

हम आपको नीचे अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे।

BSE के जरिए चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

स्टेप 1: सबसे पहले BSE की वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: अब ‘Equity’ ऑप्शन को सिलेक्ट करें

स्टेप 3: इसके बाद ‘NSDL Ltd’ को सिलेक्ट करें

स्टेप 4: अब अपना एप्लीकेशन नंबर या PAN डालें।

स्टेप 5: इसके बाद ‘Search’ पर क्लिक करें।

MUFG Intime India (Registrar) की वेबसाइट से चेक करें स्टेटस

स्टेप 1: सबसे पहले MUFG Intime India की साइट पर जाएं।

स्टेप 2: अब ड्रॉपडाउन में से ‘NSDL Ltd’ को चुनें।

स्टेप 3: इसके बाद PAN, एप्लिकेशन नंबर, DP/Client ID या बैंक डिटेल में से कोई एक जानकारी डालें।

स्टेप 4: अब ‘Submit’ करें और स्क्रीन पर आपको स्टेटस शो हो जाएगा।

Demat में कब आएंगे शेयर?

अगर आपको शेयर अलॉट हुए हैं तो 5 अगस्त 2025 तक आपके डीमैट अकाउंट (Demat Account) में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। जिन निवेशकों को शेयर नहीं मिले हैं उनके पैसे भी उसी दिन रिफंड कर दिए जाएंगे। NSDL के शेयर 6 अगस्त 2025 को BSE पर लिस्ट हो सकते हैं।

आपको बता दें कि NSDL भारत की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है जो शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोगों के डीमैट अकाउंट की देखरेख करती है। यह कंपनी एसेट वैल्यू, सेटलमेंट वॉल्यूम और एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स के मामले में टॉप पर है।

