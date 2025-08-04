डिफेंस सेक्टर की कंपनी ने पहली तिमाही में तोड़े सारे रिकॉर्ड, मुनाफा और ऑर्डर बुक में जबरदस्त उछाल

डिफेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी Apollo Micro Systems नाम की कंपनी ने अप्रैल से जून 2025 तिमाही नतीजे जारी कर दिया है। चालू कारोबारी साल की पहली तिमाही में कंपनी का परफॉर्मेंस शानदार रहा है। तिमाही नतीजे जारी होने के बाद कंपनी के शेयर में तेजी आई। दोपहर 12.51 बजे कंपनी के स्टॉक 1.63 फीसदी की तेजी के साथ ₹172.71 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था।

कैसा रहा कंपनी का तिमाही नतीजा

जून तिमाही में कंपनी की कुल कमाई ₹133.58 करोड़ रही, जो पिछले साल इसी समय ₹91.2 करोड़ थी। इसका मतलब है कि कंपनी के इनकम में 46% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा ₹17.68 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल इसी समय ये मुनाफा ₹8.43 करोड़ था। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट (EBITDA) भी बढ़कर ₹40.94 करोड़ हो गया है, जो पहले ₹22.37 करोड़ था।

कंपनी को पहली तिमाही में अमेरिका से करीब ₹113.81 करोड़ (13.37 मिलियन डॉलर) का ऑर्डर मिला है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी अब आने वाले समय में नई तकनीकें बनाने के लिए ₹100 करोड़ खर्च करेगी।

Apollo अब उन प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहती है जिनमें ज्यादा मुनाफा हो और कॉम्पिटिशन कम हो। इसके लिए कंपनी नए स्टार्टअप्स के साथ मिलकर या उन्हें खरीदकर (M&A) और भी बड़ी बनना चाहती है।

कंपनी का कहना है कि अब समय आ गया है जब भारत को खुद की टेक्नोलॉजी पर भरोसा करना चाहिए। Apollo अब सिर्फ एक सप्लायर नहीं, बल्कि दुनिया को अपने बनाए सिस्टम बेचने वाली कंपनी बनना चाहती है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। इस दौरान Apollo के बनाए कुछ डिफेंस सिस्टम्स को सेना ने टेस्ट किया और वो सफल रहे। इससे Apollo पर सेना का भरोसा और बढ़ गया है।