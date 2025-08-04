1 साल में 30% तक रिटर्न दे सकते हैं ये 15 स्टॉक्स, ब्रोकरेज एक्सिस सिक्योरिटीज ने दी खरीदने की सलाह

अगर आप स्टॉक मार्केट में एक साल के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो एक्सिस सिक्योरिटीज की सलाह आपके काम आ सकती है। ब्रोकरेज हाउस ने अगस्त 2025 के लिए अपनी टॉप 15 स्टॉक्स की लिस्ट जारी की है। ये शेयर अगले 12 महीनों में 30% तक रिटर्न दे सकते हैं।

एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है कि भले ही वैश्विक स्तर पर कुछ परेशानियां हैं, लेकिन घरेलू मांग और बिजनेस मॉडल को देखते हुए इन कंपनियों में निवेश फायदेमंद साबित हो सकता है।

इस लिस्ट में सबसे ऊपर फार्मा सेक्टर की बड़ी कंपनी ल्यूपिन (Lupin) का नाम है। इस कंपनी के शेयर में 30% तक बढ़त की संभावना जताई गई है। इसके बाद देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई (SBI) का नाम आता है, जिसमें 29% रिटर्न का अनुमान है। वहीं, मशहूर फाइनेंस कंपनी बजाज फाइनेंस में 25% की तेजी की उम्मीद है। इन टॉप तीन के बाद एयरटेल (Bharti Airtel) और APL अपोलो ट्यूब्स के शेयरों से भी 22% रिटर्न मिल सकता है।

इस लिस्ट में श्रीराम फाइनेंस से 19%, हीरो मोटोकॉर्प से 18%, प्रेस्टीज एस्टेट्स, कलपतरु प्रोजेक्ट्स और किर्लोस्कर ब्रदर्स से 17% तक की ग्रोथ की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही सैंसेरा इंजीनियरिंग में भी 17% तक तेजी आ सकती है।

ब्रोकरेज का मानना है कि डिमार्ट (Avenue Supermarts) जैसी कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। डिमार्ट और वरुण बेवरेजेस के शेयर करीब 13% रिटर्न दे सकते हैं। वहीं, मैक्स हेल्थकेयर से 16% और एचडीएफसी बैंक से 14% रिटर्न मिल सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन सभी कंपनियों का घरेलू कारोबार मजबूत है और वे लगातार ग्रोथ दिखा रही हैं।

एक्सिस सिक्योरिटीज ने जुलाई के महीने में अपने टॉप पिक्स पोर्टफोलियो का प्रदर्शन भी शेयर किया है। इसमें बताया गया कि भले ही निफ्टी-50 इंडेक्स जुलाई में 2.9% गिरा हो, लेकिन टॉप पिक्स पोर्टफोलियो सिर्फ 2.7% गिरा, यानी इसने बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया। इससे यह भी साफ है कि सही स्टॉक चुनने पर गिरते बाजार में भी नुकसान कम किया जा सकता है।

ब्रोकरेज हाउस ने बताया कि वो फिलहाल घरेलू सेक्टर्स जैसे बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलिकॉम, हेल्थकेयर और कंज्यूमर सेक्टर पर फोकस कर रहा है। इन सेक्टर्स में डिमांड मजबूत बनी हुई है, इसलिए इनमें निवेश की सलाह दी जा रही है। दिलचस्प बात ये है कि एक्सिस सिक्योरिटीज ने हाल ही में कोलगेट-पामोलिव को हटाकर किर्लोस्कर ब्रदर्स को शामिल किया है क्योंकि इसमें ग्रोथ और मार्जिन की संभावना बेहतर है।

बता दें कि ब्रोकरेज ने मार्च 2026 तक निफ्टी के लिए 26,300 का गोल रखा है। इसका मतलब है कि अगले कुछ महीनों में शेयर बाजार अच्छी तेजी दिखा सकता है। एक्सिस सिक्योरिटीज का साफ कहना है कि आगे बाजार में बेहतर रिटर्न पाने के लिए सही स्टॉक चुनना और सही सेक्टर में निवेश करना बहुत जरूरी है।