Newsशेयर बाज़ारGHV Infra को UAE से मिला 2,645 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर, ऑर्डर बुक पहुंचा 7,000 करोड़ के पार

GHV Infra को UAE से मिला 2,645 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर, ऑर्डर बुक पहुंचा 7,000 करोड़ के पार

GHV Infra Projects Ltd को UAE के रास अल खैमाह से ₹2,645 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है। बता दें कंपनी ने बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का भी एलान किया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Aug 4, 2025 14:09 IST

इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के काम में आगे रहने वाली कंपनी GHV Infra Projects Ltd को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। कंपनी को UAE के रास अल खैमाह में एक बड़ी प्रोजेक्ट का काम मिला है। यह प्रोजेक्ट Rana Exim FZ-LLC की तरफ से दिया गया है। इसमें कंपनी को एक इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बिल्डिंग बनानी है। इसकी कुल वैल्यू AED 1.12 अरब यानी करीब ₹2,645 करोड़ है।

advertisement

आज भी कंपनी के शेयर में 2% का अपर सर्किट लगा है। कंपनी का शेयर प्राइस 1,580.15 रुपये प्रति शेयर पहुंच गया है। यह शेयर का 52-वीक हाई है।

दो साल में पूरा होगा प्रोजेक्ट

इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 90 दिन का सेटअप टाइम छोड़कर कुल 24 महीने लगेंगे। यानी कंपनी को दो साल में ये काम पूरा करना होगा। कंपनी के चेयरमैन जाहिद विजापुरा ने कहा है कि यह काम उनके "We Build Value" मिशन का हिस्सा है। इसमें वे ग्रीन और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में काम कर रहे हैं।

कंपनी देगी बोनस शेयर

GHV Infra के डायरेक्टर्स ने हाल ही में हुई मीटिंग में ये भी फैसला लिया है कि कंपनी बोनस शेयर देगी। जो शेयरहोल्डर पहले से कंपनी के 2 शेयर रखते हैं उन्हें अब 3 और बोनस शेयर मिलेंगे। इसके साथ ही शेयर का स्प्लिट भी होगा। इसका मतलब जो शेयर ₹10 का था अब वो दो शेयरों में बंटकर ₹5-₹5 का हो जाएगा। इससे शेयर सस्ते होंगे और ज्यादा लोगों को खरीदने में आसानी होगी।

कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति मजबूत

कंपनी की ऑर्डर बुक अब 7,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुकी है, जो दिखाता है कि उसके पास लंबे समय तक काम करने के लिए प्रोजेक्ट्स की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा कंपनी ने अपनी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को 16 करोड़ से बढ़ाकर 66 करोड़ करने का भी फैसला किया है, जिससे भविष्य में फंड जुटाने में आसानी होगी।

अब तक कंपनी में प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 73.98% है, जो काफी मजबूत मानी जाती है। हाल ही में 28 जून 2025 को हुई मीटिंग में कंपनी ने प्रमोटर्स और दूसरे निवेशकों को प्रेफरेंशियल वॉरंट देने की भी मंजूरी दी थी।

शेयर ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न

GHV Infra के शेयर ने सालभर में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर में 51 फीसदी की तेजी आई। शेयर ने बीते 6 महीने में 960 फीसदी का रिटर्न दिया है। एक साल में शेयर ने 7,888.62 फीसदी का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Aug 4, 2025