Geojit Financial Services का Quarterly Net Profit जून 2024 तिमाही में 111.65% बढ़ा

Aryan Jakhar
Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Sep 5, 2024 17:43 IST

Geojit Financial Services ने जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए प्रभावशाली वित्तीय परिणाम पोस्ट किए हैं, जो प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में पर्याप्त वृद्धि दर्शाते हैं।

वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की बिक्री में 64.83% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 109.85 करोड़ रुपये की तुलना में 181.07 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। यह उछाल कंपनी की प्रभावी व्यावसायिक रणनीतियों और मजबूत बाजार मांग को रेखांकित करता है।

कंपनी का नेट प्रॉफिट 111.65% की प्रभावशाली वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में 21.03 करोड़ रुपये से बढ़कर 44.51 करोड़ रुपये हो गया। यह महत्वपूर्ण वृद्धि जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की बढ़ी हुई परिचालन दक्षता और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन को उजागर करती है।

ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM): तिमाही के लिए ओपीएम 41.78% रहा, जो वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में 29.40% की तुलना में बेहतर लागत प्रबंधन और परिचालन उत्तोलन को दर्शाता है।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने 67.19 करोड़ रुपये का मजबूत PBDT दर्ज किया, जो पिछले साल की इसी तिमाही के 36.36 करोड़ रुपये से 85% अधिक है।

पीबीटी साल-दर-साल 105% बढ़कर 59.74 करोड़ रुपये हो गया, जो वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में 29.14 करोड़ रुपये था।

प्रभावशाली वित्तीय प्रदर्शन विकास के अवसरों का लाभ उठाते हुए बाजार की चुनौतियों से निपटने में जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के लचीलेपन और चपलता को रेखांकित करता है। परिचालन दक्षता बढ़ाने और बाजार में उपस्थिति बढ़ाने पर मजबूत फोकस के साथ, कंपनी प्रतिस्पर्धी वित्तीय सेवाओं के परिदृश्य में निरंतर विकास के लिए अच्छी स्थिति में है।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मजबूत Q1 वित्तीय वर्ष 2024 के परिणाम न केवल इसके ठोस वित्तीय स्वास्थ्य को दर्शाते हैं, बल्कि बाजार की बदलती गतिशीलता के बीच हितधारकों को मूल्य प्रदान करने की इसकी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि करते हैं।

Abhishek
Sep 5, 2024