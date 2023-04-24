Mukesh Ambani and Ratan Tata: अब इस बिजनेस को लेकर मुकेश अंबानी Vs रतन टाटा

scorecardresearch
देश को दो दिग्गज कॉरपोरेट घराने, जिनका बिजनेस देश ही नहीं बल्कि दुनिया तक फैला हुआ है। एक तरफ हैं भारत और एशिया के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 24, 2023 13:36 IST
देश को दो दिग्गज Corporate घराने, जिनका बिजनेस देश ही नहीं बल्कि दुनिया तक फैला हुआ है। एक तरफ हैं भारत और एशिया के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी। वहीं दूसरी तरफ हैं टाटा ग्रुप। वैल्यूएशन के लिहाज से दोनों ही देश की नंबर 1 और 2 कंपनी हैं। लेकिन अब दोनों के बीच में कॉरपोरेट वॉर देखने को मिलने जा रही है। जी हां अब दोनों दिग्गज कंपनियां, Coffee के लिए भिडेंगी। 

Reliance का बड़ा दांव
शानदार चौथे क्वार्टर के रिजल्ट पेश करने के बाद रिलायंस एक बार फिर बिजनेस एक्सपेंशन मोड पर है। इसी कड़ी में रिलायंस ने कॉफी बिजनेस में भी एंट्री कर ली है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने मुंबई में अपना पहला 'प्रेट ए मैनजर' सैंडविच एंड कॉफी आउटलेट लॉन्च किया है। आपको बता दें कि प्रेट ए मैनजर, ब्रिटेन की पॉपुलर सैंडविच एंड कॉफी चेन है। प्रेट ए मैनजर को भारत में लाने का श्रेय मुकेश अंबानी को ही जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और द ब्रिटिश चेन के बीच पार्टनशिप हुई है। पिछले साल दोनों दिग्गजों के बीच डील हुई थी और दोनों ने फ्रेंचाइजी पार्टनरशिप का एलान किया था। इसी प्लान पर आगे बढ़ते हुए इसका पहला आउटलेट्स मुंबई में खुल गया है। इस साल देश में करीब 10 'प्रेट ए मैनजर'आउटलेट खोले जाएंगे। अगले 5 सालों में रिलायंस 100 प्रेट ए मैनजर आउटलेट्स खोलने जा रही है।

Tata के साथ कैसे लड़ाई?
अब आप कहेंगे कि रिलायंस की लड़ाई कॉफी को लेकर टाटा से कैसे होने जा रही है। तो कॉफी के सेगमेंट में टाटा Starbucks सबसे बड़ा प्लेयर है। भारत में स्टारबक्स की एंट्री टाटा के सहारे हुई थी। भारत में बिजनेस शुरू करने के लिए टाटा ग्रुप और स्टारबक्स के बीच 50-50% की पार्टनरशिप हुई थी। देश में 30 से ज्यादा शहरों में स्टारबक्स के आउटलेट्स हैं और वित्त वर्ष 2021-22 में टाटा स्टारबक्स ने करीब 50 स्टोर खोले हैं। 

जाहिर सी बात है अब रिलायंस भी इस बिजनेस में उतर गया है और रिलायंस की स्ट्रेटर्जी रहती है, जब भी वो किसी बिजनेस में उतरता है तो मार्केट कैप्चर करने के लिए प्राइस वॉर छेड़ता है। रिलायंस हमेशा से अपने सस्ते दाम और ऑफर के लिए जाना जाता है। जिसका सीधा असर स्टारबक्स पर पड़ेगा, हाई प्राइसिंग उनके लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। 

पिछले दो सालों में रिलायंस ने कई छोटी से लेकर बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण किया है। हाल ही में अंबानी आइसक्रीम, खिलौने, बेवरेज,जैसे सिग्मेंट में अपने बिजनेस को बढ़ाया है और अब नया कदम कॉफी बिजनस में भी एंट्री। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों दिग्गज कंपनियों के लिए कॉफी को लेकर कौन बाजी मारेगा?

Apr 24, 2023