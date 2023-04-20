Tata Motors Share: टाटा मोटर्स का शेयर आठ महीने के उच्चतम स्तर पर; खरीदें या प्रॉफिट बुक करें?
Tata Motors के शेयर गुरूवार को आठ महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। जगुआर लैंड रोवर (Jaguar Land Rover) ने कहा है कि अगले पांच वर्षों में अपने इलेक्ट्रिक-वाहन का विस्तार करने के लिए 15 बिलियन पाउंड यानि करीब 1,500 करोड़ रूपये का निवेश करेगी। इस खबर के बाद टाटा मोटर्स का सेंटीमेंट सुधर गया और स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली।
टेक्नीकल इंडीकेटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 69.1 पर है, जो यह संकेत देता है कि यह न तो ओवरबॉट ज़ोन में और न ही ओवरसोल्ड ज़ोन में कारोबार कर रहा है। टाटा मोटर्स के स्टॉक में 1.3 का एक साल का बीटा है, जो इस अवधि के दौरान बहुत अधिक अस्थिरता दर्शाता है।
JLR ने कहा कि ब्रिटेन के मर्सीसाइड में उसका हेलवुड प्लांट पूरी तरह से electric manufacturing फैसिलिटी बन जाएगा। यह 2025 में एक नया ऑल-इलेक्ट्रिक Range Rover SUV भी लॉन्च करेगा और उस वाहन के लिए ऑर्डर बुक इस साल के अंत में खुलेंगे।
अब नजर डालते हैं कि विश्लेषकों और ब्रोकरेज ने टाटा मोटर्स के शेयर के आउटलुक पर क्या कहा है।
513 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ मॉर्गन स्टैनली टाटा मोटर्स पर अधिक बुलिश है। ब्रोकरेज ने कहा, "यह बैलेंस शीट के डी-लीवरेजिंग का रास्ता है।" मैक्वेरी ने टाटा मोटर्स के शेयर को 510 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज ने कहा, जेएलआर अगले दो वर्षों में तीन ईवी लॉन्च करेगी।
Tips2trades से अभिजीत ने कहा, "जेएलआर के लिए आगे कैपेक्स योजनाओं के बारे में सकारात्मक खबरों के बावजूद, टाटा मोटर्स स्टॉक 484 रुपये पर मजबूत Resistance के साथ दैनिक चार्ट पर मंदी दिख रहा है। यस सिक्योरिटीज के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट लक्ष्मीकांत शुक्ला ने 425 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 530 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है।