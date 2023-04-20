scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारTata Motors Share: टाटा मोटर्स का शेयर आठ महीने के उच्चतम स्तर पर; खरीदें या प्रॉफिट बुक करें?

Tata Motors Share: टाटा मोटर्स का शेयर आठ महीने के उच्चतम स्तर पर; खरीदें या प्रॉफिट बुक करें?

Tata Motors के शेयर गुरूवार को आठ महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। जगुआर लैंड रोवर (Jaguar Land Rover) ने कहा है कि अगले पांच वर्षों में अपने इलेक्ट्रिक-वाहन का विस्तार करने के लिए 15 बिलियन पाउंड यानि करीब 1,500 करोड़ रूपये का निवेश करेगी। इस खबर के बाद टाटा मोटर्स का सेंटीमेंट सुधर गया और स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Apr 20, 2023 17:42 IST
JLR ने कहा कि मर्सीसाइड में इसका हेलवुड प्लांट है
JLR ने कहा कि मर्सीसाइड में इसका हेलवुड प्लांट है

Tata Motors के शेयर गुरूवार को आठ महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। जगुआर लैंड रोवर (Jaguar Land Rover) ने कहा है कि अगले पांच वर्षों में अपने इलेक्ट्रिक-वाहन का विस्तार करने के लिए 15 बिलियन पाउंड यानि करीब 1,500 करोड़ रूपये का निवेश करेगी। इस खबर के बाद टाटा मोटर्स का सेंटीमेंट सुधर गया और स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। 

advertisement

टेक्नीकल इंडीकेटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 69.1 पर है, जो यह संकेत देता है कि यह न तो ओवरबॉट ज़ोन में और न ही ओवरसोल्ड ज़ोन में कारोबार कर रहा है। टाटा मोटर्स के स्टॉक में 1.3 का एक साल का बीटा है, जो इस अवधि के दौरान बहुत अधिक अस्थिरता दर्शाता है। 

JLR ने कहा कि ब्रिटेन के मर्सीसाइड में उसका हेलवुड प्लांट पूरी तरह से electric manufacturing फैसिलिटी बन जाएगा। यह 2025 में एक नया ऑल-इलेक्ट्रिक Range Rover SUV भी लॉन्च करेगा और उस वाहन के लिए ऑर्डर बुक इस साल के अंत में खुलेंगे।

अब नजर डालते हैं कि विश्लेषकों और ब्रोकरेज ने टाटा मोटर्स के शेयर के आउटलुक पर क्या कहा है।

513 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ मॉर्गन स्टैनली टाटा मोटर्स पर अधिक बुलिश है।  ब्रोकरेज ने कहा, "यह बैलेंस शीट के डी-लीवरेजिंग का रास्ता है।" मैक्वेरी ने टाटा मोटर्स के शेयर को 510 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज ने कहा, जेएलआर अगले दो वर्षों में तीन ईवी लॉन्च करेगी। 

Also Read: TATA की ये कंपनी देगी डिविडेंड, जानिए Q4 में कैसे रहे नतीजे?

Tips2trades से अभिजीत ने कहा, "जेएलआर के लिए आगे कैपेक्स योजनाओं के बारे में सकारात्मक खबरों के बावजूद, टाटा मोटर्स स्टॉक 484 रुपये पर मजबूत Resistance के साथ दैनिक चार्ट पर मंदी दिख रहा है। यस सिक्योरिटीज के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट लक्ष्मीकांत शुक्ला ने 425 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 530 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Apr 20, 2023