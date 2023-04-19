TATA की ये कंपनी देगी डिविडेंड, जानिए Q4 में कैसे रहे नतीजे?

scorecardresearch
TATA ग्रुप की स्मॉल कैप कंपनी Tata Coffee ने मार्च तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं। इसके साथ ही कंपनी ने डिविडेंड देने का भी एलान किया है। अगर इसके रिजल्ट्स को देखें तो मार्च तिमाही में मुनाफा 19.7% बढ़कर 48.8 करोड़ हो गया है।

Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Apr 19, 2023 11:56 IST
TATA ग्रुप की स्मॉल कैप कंपनी Tata Coffee ने मार्च तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं। इसके साथ ही कंपनी ने डिविडेंड देने का भी एलान किया है। अगर इसके रिजल्ट्स को देखें तो मार्च तिमाही में मुनाफा 19.7% बढ़कर ₹48.8 करोड़ हो गया है। वहीं अगर साल दर साल के आधार पर देखें तो वित्त वर्ष 2022-23 में  मुनाफा 78% बढ़कर ₹262.84 करोड़ रुपये रहा है। वहीं वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी ने ₹40.78 करोड़ का मुनाफा कमाया था।

कितना बढ़ा रेवेन्यू?

कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो यहां भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ₹723 करोड़ रुपए है यानि कि पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू में 10.2% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दूसरी ओर कंपनी के EBIDTA को देखें तो यहां गिरावट देखने को मिली है। सालाना आधार पर EBIDTA 4.8% की गिरावट के साथ ₹105 करोड़ रुपए रहा है।

इसके अलावा Tata Coffee ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 3 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का भी एलान किया है। 

आपको बता दें कि Tata Coffee दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी उत्पादक और प्रोसेसिंग कंपनियों में से एक है। वहीं अगर शेयर की चाल को देखें तो पिछले 5 सालों में शेयर ने करीब 55% का रिटर्न दिया है। एक साल में 3.81% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं 6 महीने में शेयर में 4.19% की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले एक महीने में 1.25% का उछाल देखा गया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Apr 19, 2023