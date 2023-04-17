JIO प्लेटफॉर्म को कैसे ट्रांसफोर्म किया Mukesh Ambani ने?

Mukesh Ambani का बिजनेस करने का स्टाइल एकदम अलग है। हम सबने देखा कैसे Reliance ने पहले JIO को लॉन्च किया और फिर एक शानदार बिजनेस मॉडल के तौर पर इसे डेवलप किया। लेकिन Mukesh Ambani का प्लान सिर्फ टेलीकॉम तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने दूर का सोचते हुए जियो सिनेमा की शुरुआत की। आपको फीफा वर्ल्ड कप 2022 याद है, इतिहास का वो सबसे रोमाचंक फुटबॉल मुकाबला रहा। भले ही Argentina इस मुकाबले में France को हराकर वर्ल्ड कप विनर बनीं। लेकिन इस फुटबॉल वर्ल्ड कप की असली विनर बना जियो सिनेमा, कैसे?

भारत में पहली बार इस फुटबॉल इवेंट को टीवी के मुकाबले दर्शकों ने डिजिटल पर ज्यादा देखा। 18 दिसंबर को Argentina और France के बीच हुए फाइनल मुकाबले को जियो सिनेमा पर 32 मिलियन यानि 3.2 करोड़ यूजर्स ने देखा और ये हुआ कैसे? जो Reliance का तरीका रहा है, क्योंकि जियो सिनेमा पर फीका वर्ल्ड कप एकदम फ्री था। वहीं इस साल भी ऐसा ही हुआ, JIO Cinema ने IPL 2023 को अपने प्लेटफॉर्म पर एकदम फ्री दिखाया, जिसका असर है कि दर्शकों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और खूब सुर्खियां बटोरीं। आपको बता दें कि IPL 2023 को OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव-स्ट्रीम देखा जा सकता है, जो जियो यूजर्स के लिए एकदम फ्री में उपलब्ध है।\

लेकिन अब ये कंटेंट देखना ज्यादा दिनों तक फ्री नहीं रहेगा। अब आपको JIO Cinema पर जल्द ही कुछ भी देखने के लिए पेड सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होगा। ऐसे में कई जरूरी सवाल हैं। पहला - Mukesh Ambani ने ये कदम उठाया क्यों उठाया? दूसरा - सब्सक्राइबर को सब्सक्रिब्शन लेने के लिए कितने पैसे चुकाने होंगे? तीसरा - ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के बाजार में अब ये दिग्गज उद्योगपति क्या तहलका मचाने जा रहे हैं? आइये समझते हैं।

भारत का स्ट्रीमिंग सर्विस मार्केट तेजी से बढ़ रहा है और रिलायंस इस मौके को हाथोंहाथ लेना चाहती है। इस सेक्टर में उसकी टक्कर Netflix, Amazon Prime Video, Disney Hotstar और दूसरे OTT प्लेटफार्मों से है। JIO Cinema ने इसके लिए हाल ही में 100 से ज्यादा फिल्मों और टीवी सीरीज का एलान किया है। इस पेशकश में कई भाषाओं में थ्रिलर और रोमांस से लेकर बायोपिक्स वाली फिल्मे और सीरीज शामिल हैं। यहां तक खबरें हैं कि जियो स्टूडियोज के जरिए निर्मित नई फिल्में भी इसी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होंगी। यानि की अपने जबरदस्त कंज्यूमर बेस के चलते Mukesh Ambani इन दिग्गज कंपनियों को टक्कर देने जा रहे हैं। रही बात सब्सक्रिप्शन प्लान कितने का होगा तो इसकी जानकारी अभी नहीं है। लेकिन कंपनी जल्द ही इस पर जानकारी देगी।