Jio प्लेटफॉर्म को कैसे ट्रांसफोर्म किया Mukesh Ambani ने?

मुकेश अंबानी का बिजनेस करने का स्टाइल एकदम अलग है। हम सबने देखा कैसे रिलायंस ने पहले जियो को लॉन्च किया और फिर एक शानदार बिजनेस मॉडल के तौर पर इसे डेवलप किया। लेकिन मुकेश अंबानी का प्लान सिर्फ टेलीकॉम तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने दूर का सोचते हुए जियो सिनेमा की शुरुआत की। आपको फीफा वर्ल्ड कप 2022 याद है, इतिहास का वो सबसे रोमाचंक फुटबॉल मुकाबला रहा। भले ही अर्जेंटीना इस मुकाबले में फ्रांस को हराकर वर्ल्ड कप विनर बनीं। लेकिन इस फुटबॉल वर्ल्ड कप की असली विनर बना जियो सिनेमा, कैसे?

Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Apr 17, 2023 18:55 IST
JIO प्लेटफॉर्म को कैसे ट्रांसफोर्म किया Mukesh Ambani ने?

Mukesh Ambani

 

Mukesh Ambani का बिजनेस करने का स्टाइल एकदम अलग है। हम सबने देखा कैसे Reliance ने पहले JIO को लॉन्च किया और फिर एक शानदार बिजनेस मॉडल के तौर पर इसे डेवलप किया। लेकिन Mukesh Ambani का प्लान सिर्फ टेलीकॉम तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने दूर का सोचते हुए जियो सिनेमा की शुरुआत की। आपको फीफा वर्ल्ड कप 2022 याद है, इतिहास का वो सबसे रोमाचंक फुटबॉल मुकाबला रहा। भले ही Argentina इस मुकाबले में France को हराकर वर्ल्ड कप विनर बनीं। लेकिन इस फुटबॉल वर्ल्ड कप की असली विनर बना जियो सिनेमा, कैसे? 

Fifa World Cup

भारत में पहली बार इस फुटबॉल इवेंट को टीवी के मुकाबले दर्शकों ने डिजिटल पर ज्यादा देखा। 18 दिसंबर  को Argentina और France के बीच हुए फाइनल मुकाबले को जियो सिनेमा पर 32 मिलियन यानि 3.2 करोड़ यूजर्स ने देखा और ये हुआ कैसे? जो Reliance का तरीका रहा है, क्योंकि जियो सिनेमा पर फीका वर्ल्ड कप एकदम फ्री था। वहीं इस साल भी ऐसा ही हुआ, JIO Cinema ने IPL 2023 को अपने प्लेटफॉर्म पर एकदम फ्री दिखाया, जिसका असर है कि दर्शकों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और खूब सुर्खियां बटोरीं। आपको बता दें कि IPL 2023 को OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव-स्ट्रीम देखा जा सकता है, जो जियो यूजर्स के लिए एकदम फ्री में उपलब्ध है।\

लेकिन अब ये कंटेंट देखना ज्यादा दिनों तक फ्री नहीं रहेगा। अब आपको JIO Cinema पर जल्द ही कुछ भी देखने के लिए पेड सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होगा। ऐसे में कई जरूरी सवाल हैं। पहला - Mukesh Ambani ने ये कदम उठाया क्यों उठाया? दूसरा - सब्सक्राइबर को सब्सक्रिब्शन लेने के लिए कितने पैसे चुकाने होंगे? तीसरा - ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के बाजार में अब ये दिग्गज उद्योगपति क्या तहलका मचाने जा रहे हैं? आइये समझते हैं।  

भारत का स्ट्रीमिंग सर्विस मार्केट तेजी से बढ़ रहा है और रिलायंस इस मौके को हाथोंहाथ लेना चाहती है। इस सेक्टर में उसकी टक्कर Netflix, Amazon Prime VideoDisney Hotstar और दूसरे OTT प्लेटफार्मों से है। JIO Cinema ने इसके लिए हाल ही में 100 से ज्यादा फिल्मों और टीवी सीरीज का एलान किया है। इस पेशकश में कई भाषाओं में थ्रिलर और रोमांस से लेकर बायोपिक्स वाली फिल्मे और सीरीज शामिल हैं। यहां तक खबरें हैं कि जियो स्टूडियोज के जरिए निर्मित नई फिल्में भी इसी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होंगी। यानि की अपने जबरदस्त कंज्यूमर बेस के चलते Mukesh Ambani इन दिग्गज कंपनियों को टक्कर देने जा रहे हैं। रही बात सब्सक्रिप्शन प्लान कितने का होगा तो इसकी जानकारी अभी नहीं है। लेकिन कंपनी जल्द ही इस पर जानकारी देगी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Apr 17, 2023