Railway में होगी अब अडानी ग्रुप की एंट्री, ट्रैनमैन को खरीदने की तैयारी में ग्रुप

Adani Group अब रेलवे सेक्टर में कदम रखने की तैयारी कर रहा है। अडाणी एंटरप्राइजेज जल्द ही ऑनलाइन ट्रेन टिकटों की सेल करेगी। अडाणी एंटरप्राइजेज ने शुक्रवार (16 जून) को स्टॉक एक्सचेंज को इसकी जानकारी दी। कंपनी ने बताया कि वो स्टार्क एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (SEPL) में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। अडाणी एंटरप्राइजेज ने बताया, 'अडाणी डिजिटल लैब्स प्राइवेट लिमिटेड (ADL) ने स्टार्क एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण के संबंध में शेयर परचेज एग्रीमेंट (SPA) पर हस्ताक्षर किए हैं।'

हालांकि, दोनों कंपनियों के बीच ये डील कितने में हुई है, इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। अडाणी डिजिटल लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, अडाणी एंटरप्राइजेज की सहायक कंपनी है। स्टार्क एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को 'ट्रेनमैन' के नाम से भी जाना जाता है। गुरुग्राम बेस्ड स्टार्क एंटरप्राइजेज ऑपरेट करता है। IIT-Roorkee के ग्रैजुएटVineet Chirania और Karan Kumar TrainMan के फाउंडर है। ये इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) अधिकृत ट्रेन टिकट बुकिंग स्टार्ट-अप है।

इस ऑल-इन-वन ट्रेन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रेन टिकट बुकिंग के अलावा आप PNR स्टेटस, कोच की पोजिशन, ट्रेन का लाइव स्टेटस और सीट की अवेलेबिलिटी जैसी जानकारी हासिल कर सकते हैं। फरवरी 2023 के आखिरी में Hindenburg रिसर्च रिपोर्ट के कारण भारी बिकवाली के बाद अडाणी एंटरप्राइजेज के शेयर NSE पर लगभग ₹1,195 के निचले स्तर पर आ गए थे। यहां से वापसी करते हुए अडाणी एंटरप्राइजेज के शेयर की कीमत ₹2500 के पार हो गई है। चार महीने से भी कम समय में कंपनी के शेयर 100% से ज्यादा चढ़े हैं।

