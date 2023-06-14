Mukesh Ambani अब बसाएंगे स्मार्ट सिटी

scorecardresearch
Harsh Verma
New Delhi, Jun 14, 2023
Asia के सबसे अमीर बिजनेसमैन Mukesh Ambani के काम करने के तौर-तरीकों से हर कोई वाकिफ है। जब भी मुकेश अंबानी किसी भी नए बिजनेस या प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं तो उस सेक्टर में खलबली मच जाती है और कंपिटिटर्स के लिए नई टेंशन पैदा हो जाती है। इस बार मुकेश अंबानी Delhi से सटे Gurugram के पास एक वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं।मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस की ओर से स्मार्ट सिटी को बसाने की तैयारी की जा रही है। इसके नाम की बात करें तो Model Economic Township Limited या Met City दिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा है कि RIL की सब्सिडियरी मॉडल इकोनामिक टाउनशिप लिमिटेड गुरुग्राम के पास एक विश्वस्तरीय स्मार्ट सिटी डेवलप कर रही है। स्मार्ट सिटी एक ऑर्गनाइज्ड इंडस्ट्रियल शहर होगा।

आपको बता दें कि इससे पहले Mumbai में भी मुकेश अंबानी एक सिटी बसा चुके हैं। रिलायंस की 100% सब्सिडयरी वाली इस कंपनी ने हरियाणा के Jhajjar जिले में 8 हजार एकड़ जमीन पर वर्ल्‍ड क्‍लास ग्रीनफील्‍ड स्‍मार्ट सिटी बनाने का प्रोजेक्‍ट शुरू किया है। रिलायंस के इस प्रोजेक्ट के पहले फेज में 1,900 एकड़ जमीन पर सिटी बनाने का लाइसेंस मिला है। कंपनी यहां अब तक 8800 करोड़ का निवेश लैंड इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर पर कर चुकी है। इसमें 5 इंडस्ट्रियल सेक्‍टर हैं, जबकि 2 प्रोजेक्‍ट SCO के हैं और खबरों की मानें तो अभी तक यहां 25,000 रोजगार पैदा हो चुके हैं। 

अब ऐसे में सवाल उठता है मुकेश अंबानी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में किस तरह की सुविधाएं होंगी? नए रिलायंस शहर के सबसे खास बात ये होगी कि ये दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा के साथ दूसरे शहरों से मजबूत कनेक्टिविटी होगी। इतना ही नहीं ये शहर रणनीतिक रूप से कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेसवे के साथ और नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थित है। इसका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ रेल कनेक्टीविटी होगी। मॉडल इकनोमिक टाउनशिप की वेबसाइट के मुताबिक, अगर कोई तुरंत डेवलपमेंट करना है तो फ्री होल्ड लैंड पूरी तरह से तैयार है। एजुकेशन फैसिलिटी के मामले में, SGT यूनिवर्सिटी और पूर्व क्रिकेटर Virender Sehwag का एजुकेशनल कैंपस सहवाग स्कूल सिटी के काफी नजदीक है और AIMS की फैसिलिटी MET सिटी के काफी क्लोज है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मुकेश अंबानी का ये प्रोजेक्ट कितना कामयाब हो पाता है।

