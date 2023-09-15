Noida Authority ला रही है प्लॉट की स्कीम, यहां मिलेगी जानकारी

Noida में घर बनाने की सोच रहे हैं? आप भी चाहते हैं की नोएडा में आपका खुद का आशियाना हो? Noida Authority की आवासीय प्लॉट स्कीम आपके सपनों को पूरा करने का दे रही है मौका। दरअसल नोएडा प्राधिकरण Noida Authority Plot Scheme 2023 ला रही है। इस योजना के तहत प्लॉटों का आवंटन ई-नीलाम के आधार पर किया जाएगा। NCR के लोग नोएडा में घर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए नोएडा प्राधिकरण अगले महीने 400 आवासीय प्लॉट की योजना लॉन्च करेगा, कार्यालय में तैयारी शुरू हो गई है। योजना में नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित हो रहे आवासीय सेक्टर-151 में करीब 70 प्लॉट शामिल किए गए हैं। प्लॉटों का आवंटन ई-नीलामी के आधार पर किया जाएगा ।

इन सेक्टरों के लिए है प्लॉट योजना

प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक, सेक्टर-151 नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से सटा है। सेक्टर-151 के अलावा सेक्टर-31, 33, 34, 35, 43, 44, 47, 51, 52, 105, 108, 93बी में भी प्लॉटों की योजना लाई जाएगी। इन सेक्टरों में करीब 330 प्लॉट हैं। यह योजना लेफ्ट ओवर स्कीम के तहत चलाई जा रही है।

कैसे कर सकते हैं आवेदन?

इस योजना में नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट के जरिए आवेदन किया जा सकता है। यहां पर एसबीआई पोर्टल के लिंक के जरिए योजना में पंजीकरण करा सकते हैं। 10% पंजीकरण राशि जमा करनी होगी। प्राधिकरण करीब एक साल बाद आवासीय प्लॉट योजना लॉन्च करने जा रहा है।

पिछले वर्ष लॉन्च की थी स्कीम

पिछले साल 26 सितंबर को 241 प्लॉट की योजना लॉन्च की गई थी। इस योजना में 184 प्लॉट के लिए ही नियमों के तहत आवेदन आए थे। इनका आवंटन October में किया गया। उस दौरान कई आवेदक ऊंची बोली लगाकर प्लॉट लेने से पीछे हटे थे।