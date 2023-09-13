Greater Noida West: NCR के घर खरीदारों के लिए एक अच्छा विकल्प

Noida Extension, जिसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, NCR में घर खरीदने वालों के लिए एक बड़ा आकर्षक जगह बन चुका है। नोएडा एक्सटेंशन का सबसे बड़ा आकर्षण है इसके पास स्थित आईटी हब। यहां के काम करने वाले पेशेवरों के लिए यह एक शानदार जगह है क्योंकि वह अपने काम के पास रह सकते हैं। साथ ही एक्सप्रेस वे से भी दूरी ज्यादा नहीं है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट का सेक्टर एक सेंट्रल नोएडा से लगा हुआ है। सेक्टर 1 से एक्सप्रेस वे की दूरी मात्र 8 किलोमीटर है।

मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स: यहां कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं, जो बिजनेस एक्टिविटी के लिए अच्छे संभावनाओं का संकेत देते हैं।

मॉल्स और हाई स्ट्रीट मार्केट: यहां कई मॉल्स और हाई स्ट्रीट मार्केट हैं, जिनका आसपासी होना घरेलू खरीददारों के लिए एक बड़ी सुविधा है।

कम कीमतें: नोएडा एक्सटेंशन का एक और महत्वपूर्ण आकर्षण है कि यहां फ्लैट्स की कीमतें कम है। यहां के खरीददारों के लिए सुरक्षित और सबसे बेहतरीन निवास स्थल का प्रस्ताव किया जा रहा है

नोएडा एक्सटेंशन का विकास:

रियल एस्टेट मार्केट के विशेषज्ञों का मानना ​​है कि कोरोना महामारी के बाद ग्रेटर नोएडा वेस्ट NCR में तेजी से विकास कर रहे हैं। यहां के टेक पेशेवरों और बिजनेस एक्टिविटी के पेशेवरों के लिए यह एक प्राथमिक विकल्प बन गया है।

कम कीमतें और अच्छी सुविधाएं:

नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट खरीदने का एक बड़ा लाभ यह है कि यहां कीमतें कम होती हैं। सेक्टर एक जैसे प्रीमियम सेक्टर्स में 2BHK की कीमत ₹80 से ₹90 लाख है, जबकि नोएडा एक्सटेंशन में यह कीमत ₹55 से ₹70 लाख हो सकती है। यहां पर सभी सुविधाएं मौजूद हैं और नोएडा एक्सटेंशन बाकी क्षेत्रों से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नोएडा एक्सटेंशन का यह सुनहरा अवसर है जो आजकल के घर खरीदारों के लिए एक बड़ी संभावना प्रस्तुत कर रहा है।