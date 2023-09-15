Jaypee के घर खरीदारों के लिए खुशखबरी

scorecardresearch
रिपोर्ट के मुताबिक जीपी इंफ्राटेक के पास तकरीबन 18767 एक्टिव बायर्स थे। जिन्होंने 8676 करोड रुपए की कुल मूल राशि का भुगतान किया था जबकि 413 खरीदारों ने अपनी बुकिंग को कैंसिल किया था जिनका 64 करोड रुपए बकाया था। 1410 बायर्स को पोजीशन दिया गया था लेकिन उनके रजिस्ट्री नहीं हुई थी।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
Sep 15, 2023
जेपी में 13 सालों से अपने घर का इंतजार कर रहे 20 हज़ार होम बायर्स के लिए अब उनका सपना पूरा होने वाला है। JP Infratech Limited के 59 टावरों में काम शुरू होने से उम्मीद की किरण जगी है। इस साल मार्च में NCLT ने मुंबई आधारित सुरक्षा ग्रुप को जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड को नोएडा -ग्रेनो में अधूरे पड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने की मंजूरी दी थी। 

हालांकि मुआवजे और बकाये के मामलों को सुलझाने के लिए Yamuna Authority के अधिकारियों की मीटिंग से अधूरे टावर का काम प्रगति पर होने से खरीदार उत्साहित नजर आ रहे हैं। यमुना अथॉरिटी ने किसानों के हित की सुरक्षा के लिए एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ अपील की है जहां से दोनों को मीटिंग के जरिए मामलो को सुलझाने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जीपी इंफ्राटेक  के पास तकरीबन 18767 एक्टिव बायर्स थे। जिन्होंने 8676 करोड रुपए की कुल मूल राशि का भुगतान किया था जबकि 413 खरीदारों ने अपनी बुकिंग को कैंसिल किया था जिनका 64 करोड रुपए बकाया था। 1410 बायर्स को पोजीशन दिया गया था लेकिन उनके रजिस्ट्री नहीं हुई थी। अधूरे पड़े प्रोजेक्ट को अब सुरक्षा कंपनी पूरा कर सकती है।

Sep 15, 2023