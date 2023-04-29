scorecardresearch
Meta Layoffs: छंटनी के बाद 2023 में मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति बढ़कर 87 बिलियन डॉलर हो गई

सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी मेटा ने 2022 में हजारों नौकरियों में कटौती की लेकिन कंपनी के मालिक की संपत्ति कई गुना बढ गई। छंटनी के बावजूद, कंपनी का रेवेन्यु बढ़ गया साथ ही मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति भी बढ़कर 87 बिलियन डॉलर हो गई।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Apr 29, 2023 14:12 IST
कंपनी ने हाल ही में अपने रिजल्ट जारी किए। कंपनी द्वारा 2023 की पहली तिमाही में उम्मीद से बेहतर $28.6 बिलियन के रेवेन्यु की रिपोर्ट के बाद, मेटा के शेयर की कीमत में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके कारण मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति में $10 बिलियन की वृद्धि हुई, जिससे उनका नेट वर्थ बढ़ गया। इस बार के रिजल्ट के बाद जुकरबर्ग पहले की तुलना में और भी अमीर बन गए। हाल ही में मेटा ने रिजल्ट से पहले करीब 11,000 लोगों को नौकरी से निकाला था।

अगर 2022 और 2023 के आंकड़ों की बात करें तो मेटा ने  कुल 21,000 लोगों को नौकरी से निकाला है। नौकरी से निकालने पर जुकरबर्ग ने कहा था कि कंपनी अपने बिजनेस को बेहतर बनाने और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए संसाधनों का कुशलता से उपयोग करने की योजना बना रही है।

Apr 29, 2023