Google ने 12,000 कर्मचारियों की छंटनी की, लेकिन 2022 में CEO सुंदर पिचाई को 226 मिलियन डॉलर का वेतन दे दिया। अब लोग कह रहे हैं कि कर्मचारियों का क्या कसूर? यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) के साथ नवीनतम फाइलिंग के अनुसार, पिचाई के अत्यधिक वेतन पैकेज में लगभग 8 मिलियन के स्टॉक भी शामिल थे।

SEC फाइलिंग के अनुसार, पिचाई का वेतन पैकेज 2022 में Alphabet के अन्य अधिकारियों की तुलना में बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए, फिलिप शिंडलर, मुख्य व्यवसायिक अधिकारी, और प्रभाकर राघवन, Google के ज्ञान और सूचना के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, दोनों को लगभग 37 मिलियन डॉलर मिले। रूथ पोराट, मुख्य वित्तीय अधिकारी, ने $24.5 मिलियन प्राप्त किए।

टेक उद्योग में सीईओ के पैकेज का मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है, खासकर अल्फाबेट और अन्य प्रमुख कंपनियों में छंटनी की लहर के बाद। जनवरी में, खर्च में कटौती और नई प्राथमिकताओं की स्थापना के महीनों के बाद, अल्फाबेट ने लगभग 12,000 नौकरियों में कटौती करना शुरू कर दिया था, लेकिन शीर्ष अधिकारियों के वेतन में कोई कमी नहीं दिख रही है।

लेकिन गूगल के अलावा अगर बात एप्पल की जाए , पिछले दो सालों से हर साल $100 मिलियन का वेतन लेने पर विवादों के घेरे में आए, Apple के सीईओ टिम कुक ने इस साल कम वेतन लिया है। पिचाई के वेतन पैकेज में वृद्धि के बावजूद, उनका वेतन पिछले तीन वर्षों से स्थिर बना हुआ है। पिचाई ने जनवरी में अपने कर्मचारियों को लिखे एक पत्र में कहा था, "हमने अपने कर्मचारियों की संख्या में लगभग 12,000 भूमिकाओं को कम करने का फैसला किया है। हम पहले ही अमेरिका में प्रभावित कर्मचारियों को एक अलग ईमेल भेज चुके हैं। अन्य देशों में, यह प्रक्रिया स्थानीय कानूनों और प्रथाओं के कारण अधिक समय लगता है।

इसका मतलब कुछ अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली लोगों को अलविदा कहना होगा जिन्हें हमने काम पर रखने के लिए कड़ी मेहनत की और जिनके साथ काम करना पसंद किया। मुझे इसका गहरा खेद है। तथ्य यह है कि ये परिवर्तन Googlers के जीवन को प्रभावित करेंगे मुझ पर भारी है,और मैं उन निर्णयों के लिए पूरी ज़िम्मेदारी लेता हूं जो हमें यहां ले गए।

लेकिन अब लोग ट्वीटर पर लिख रहे हैं कि आपने कर्मचारियों को तो निकाल दिया लेकिन खुद के वेतन में कटौती क्यों नहीं की।