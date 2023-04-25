scorecardresearch
NewsकारोबारMeta Layoffs: छंटनी के बीच मेटा के सीईओ जुकरबर्ग ने 7.70 करोड़ रुपये का बोनस लिया!

Meta Layoffs: छंटनी के बीच मेटा के सीईओ जुकरबर्ग ने 7.70 करोड़ रुपये का बोनस लिया!

Mark Zukerberg के बोनस को लेकर मेटा को कर्मचारियों से तरफ से प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा है कथित तौर पर, कर्मचारियों ने मेटा सीईओ से बोनस के बारे में पूछा।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 25, 2023 18:28 IST
Meta CEO से कर्मचारियों ने बोनस के बारे में पूछा।
Mark Zukerberg के बोनस को लेकर मेटा को कर्मचारियों से तरफ से प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा है कथित तौर पर, कर्मचारियों ने Meta CEO से बोनस के बारे में पूछा। कुछ कर्मचारियों ने कहा है कि जुकरबर्ग को बोनस के रूप में 7.70 करोड़ रुपये का भुगतान गलत संदेश दे रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, कुछ कर्मचारियों ने पूछा कि छंटनी करने वाले विकल्पों के लिए जिम्मेदार होने के बावजूद कार्यकारी टीम की जवाबदेही कहां है।

कंपनी की फाइलिंग में कहा गया है कि बोनस व्यक्तिगत प्रदर्शन गणना पर आधारित थे, लक्ष्य प्रतिशत 75 प्रतिशत था। शीर्ष अधिकारियों ने लक्ष्य से कहीं अधिक अपेक्षाओं को पार किया और छह अंकों में बोनस प्राप्त किया।

एक्सचेंज में जो फाइलिंग की गई है उसके अनुसार, जो बोनस दिया गया है वो इस प्रकार है-

सीएफओ सुसान ली- $575,613 (4.71 करोड़ रुपये)

सीपीओ क्रिस्टोपर कॉक्स- $940,214 (7.70 करोड़ रुपये)

सीओओ जेवियर ओलिवन- $786,552 (6.44 करोड़ रुपये)

सीटीओ एंड्रयू बोसवर्थ- $714,588 (5.85 करोड़ रुपये)

रणनीति अधिकारी (सीएसओ) डेविड व्हेनर- $712,284 (5.83 करोड़ रुपये)

पूर्व सीओओ शेरिल सैंडबर्ग- $298,385 (2.44 करोड़ रुपये)

ज़करबर्ग ने कथित तौर पर बोनस का बचाव किया, जिसमें कहा गया था कि कुछ अधिकारियों ने विस्तारित दायरे में ले लिया था और नई भूमिकाओं में कदम रखा था। मेटा कंपनी एकमात्र टेक दिग्गज नहीं है जिसने डाउनसाइज़िंग के बीच उदार बोनस दिया। अल्फाबेट और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को 2022 में लगभग 226 मिलियन डॉलर मिले, 2021 के लिए उनका कुल बोनस 6,322,599 डॉलर था।

Also Read: Google ने की छंटनी लेकिन सुंदर पिचाई की बल्ले-बल्ले, समझिए पूरी ख़बर

अल्फाबेट के सभी पांच अन्य शीर्ष अधिकारियों को भी 2022 के लिए लाखों में मुआवजा मिला है, जिसमें साल पहले की तुलना में कम से कम नौ मिलियन की वृद्धि हुई है। जनवरी में, Google ने घोषणा की कि वह 12,000 कर्मचारियों की छंटनी करेगा और लागत में कटौती के लिए कार्यालय भत्तों और कार्यक्रमों में कटौती करेगा। लेकिन शीर्ष अधिकारियों की बल्ले-बल्ले है।

