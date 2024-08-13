IRCTC का मुनाफा 32.75% बढ़कर ₹308 करोड़: पहली तिमाही में रेवेन्यू 11.88% बढ़ा

भारतीय रेल कैटरिंग और पर्यटन निगम (IRCTC) ने हाल ही में अपने पहली तिमाही के रिजल्ट घोषित किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 32.75% बढ़कर 308 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, कंपनी की कुल आय भी 11.88% बढ़कर 1,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।

IRCTC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री सुनील कुमार लल्ला ने कहा, "कंपनी ने अपने सभी व्यवसायों में मजबूत प्रदर्शन किया है। हमारी यात्रा और पर्यटन सेवाएं, कैटरिंग सेवाएं और आईटी सेवाएं सभी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।"

कंपनी ने हाल ही में अपने निवेशकों को प्रति शेयर 4 रुपये का अंतरिम लाभांश (dividend)घोषित किया है। यह कंपनी के शेयरधारकों के लिए अच्छी खबर है।



IRCTC का प्रदर्शन



IRCTC के वित्तीय परिणामों से पता चलता है कि कंपनी का प्रदर्शन पिछले एक साल में काफी बेहतर रहा है। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 41% का रिटर्न दिया है।

कंपनी के सभी व्यवसाय क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि देखी गई है। यात्रा और पर्यटन सेवाओं से कंपनी की आय में 33% की वृद्धि हुई है। कैटरिंग सेवाओं से आय में 21% और आईटी सेवाओं से 13% की वृद्धि हुई है।

IRCTC की योजनाएं



IRCTC अपने व्यवसाय को और मजबूत करने के लिए कई नई पहलें कर रही है। कंपनी ने हाल ही में श्रद्धालुओं के लिए एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत श्रद्धालु 919 रुपये की मासिक किश्त पर 7 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर सकते हैं।

इसके अलावा, कंपनी ने दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल सेवा भी शुरू की है। इस ट्रेन में यात्रियों को 50 रुपये का किराया, 140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार और प्रीमियम कोच की सुविधा मिलेगी।

भविष्य के लिए संभावनाएं



IRCTC के पास भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने की संभावनाएं हैं। कंपनी ने हाल ही में रेलवे से 35,000 करोड़ रुपये के नए ठेके प्राप्त किए हैं। इससे कंपनी की आय में और वृद्धि होने की उम्मीद है।

इसके अलावा, भारतीय रेलवे ने जून में बिना एक भी टिकट बेचे 14,798 करोड़ रुपये की कमाई की है। इससे IRCTC को भी फायदा होगा क्योंकि कंपनी रेलवे की कैटरिंग और पर्यटन सेवाएं प्रदान करती है।

IRCTC का प्रदर्शन पिछले एक साल में काफी बेहतर रहा है। कंपनी का शुद्ध लाभ 32.75% बढ़कर 308 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 41% का रिटर्न दिया है। कंपनी अपने व्यवसाय को और मजबूत करने के लिए कई नई पहलें कर रही है। भविष्य में IRCTC का प्रदर्शन और बेहतर होने की उम्मीद है।

