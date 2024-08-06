India-Bangladesh Business Affected: भारत-बांग्लादेश व्यापार प्रभावित: यहां पढ़ें पूरी लिस्ट, आखिर बांग्लादेश से कौन सा सामान आयात करता है भारत?

बांग्लादेश के मौजूदा संकट के बाद सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या भारत के साथ व्यापारिक संबंधों का इस पर असर पड़ेगा। भारत बांग्लादेश से काफी संख्या में सामान का आयात करता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन चीजों के इंपोर्ट पर असर पड़ेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंधों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, खासकर मसालों के आयात में वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत ने बांग्लादेश से लगभग 20.73 करोड़ डॉलर के मसाले आयात किए, जो कि 2020-21 में 13.10 करोड़ डॉलर थे। यह वृद्धि बांग्लादेश के मसालों की गुणवत्ता और विविधता को दर्शाती है, जो भारतीय बाजार में काफी पसंद किया जाता हैं।

ऑयल मील्स: भारत द्वारा बांग्लादेश से आयात की जाने वाली वस्तुओं की सूची में मसालों के बाद दूसरे स्थान पर ऑयल मील्स हैं। भारत ने बांग्लादेश से लगभग 7.56 करोड़ डॉलर के ऑयल मील्स का आयात किया। ये ऑयल मील्स पशु आहार के लिए ज़रूरी हैं और भारतीय कृषि उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कच्चा जूट: तीसरे स्थान पर कच्चा जूट आता है, जिसका आयात 2021-22 में करीब 6.01 करोड़ डॉलर रहा। बांग्लादेश, जूट का एक प्रमुख उत्पादक देश है, और भारतीय उद्योग इसे विभिन्न उत्पादों के निर्माण में उपयोग करता है।

वेजिटेबल ऑयल्स: चौथे स्थान पर वेजिटेबल ऑयल्स हैं, जिनका आयात 5.43 करोड़ डॉलर का रहा। भारत में खाद्य तेलों की मांग हमेशा से उच्च रही है, और बांग्लादेश से आयातित वेजिटेबल ऑयल्स इस मांग को पूरा करने में सहायक होते हैं।

मरीन प्रोडक्ट्स: पांचवे स्थान पर मरीन प्रोडक्ट्स हैं, जिनका आयात 4.63 करोड़ डॉलर का रहा। बांग्लादेश के समुद्री उत्पाद, जैसे मछली, भारतीय बाजार में काफी पसंद किए जाते हैं।

प्रोसेस्ड फूड: इसके अलावा, प्रोसेस्ड फूड भी महत्वपूर्ण है, जिसका आयात 4.20 करोड़ डॉलर का रहा। भारत में प्रोसेस्ड फूड की बढ़ती मांग के चलते बांग्लादेश से इसका आयात बढ़ा है।

अन्य प्रमुख आयात



भारत ने बांग्लादेश से अन्य अनाज का भी आयात किया, जिसकी लागत क़रीब 3.76 करोड़ डॉलर रही। इसके साथ ही, कच्चा कॉटन और उसका वेस्ट भी आयात किया गया, जिसकी क़ीमत 3.76 करोड़ डॉलर थी।

नेचुरल रबड़ का आयात 69 लाख डॉलर का रहा, जबकि कोकोआ प्रोडक्ट्स का आयात 39.6 लाख डॉलर का रहा। ये सभी उत्पाद भारत के विभिन्न उद्योगों में उपयोग होते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध और मजबूत होते हैं।

व्यापारिक संबंधों का महत्व



भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंध न केवल आर्थिक तौर से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को भी मजबूत करते हैं। बांग्लादेश के साथ व्यापारिक संबंधों में बढ़ोतरी से भारत को अपने कृषि और उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।

हालांकि, हाल के दिनों में बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता ने व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। रिपोर्टों के अनुसार, हर दिन क़रीब 150 करोड़ रुपये का व्यापार प्रभावित हो रहा है। ऐसे में, दोनों देशों के बीच सहयोग और संवाद की निरंतरता ज़रूरी है, ताकि व्यापारिक संबंध मजबूत बने रहें।

भारत का बांग्लादेश से आयातित सामानों की यह विविधता न केवल भारतीय बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करती है, बल्कि यह क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग को भी बढ़ावा देती है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों की मजबूती से न केवल आर्थिक विकास होता है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी मज़बूत बनाता है।