Business Idea: 12 महीने चलते हैं ये बिज़नेस, साल भर होती है कमाई

NewsकारोबारBusiness Idea: 12 महीने चलते हैं ये बिज़नेस, साल भर होती है कमाई

अक्सर हमारे मन में सवाल होता है कि कौन सा बिज़नेस करें। क्योंकि कई बिजनेस सीजनल होते हैं तो कई बिजनेस पूरे साल चलते हैं। लेकिन कहा जाता है कि बिजनेस ऐसा करना चाहिए जो कि पूरे साल चले। ऐसा बिजनेस करने के ये फायदे होते हैं कि यह आपको पूरे साल पैसे कमा कर देंगे। सीजनल बिजनेस के तुलना में एवरग्रीन बिज़नेस आइडियाज जो 12 महीने चल सके इसमें बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। तो आइये इस जानते हैं कि कौन से बिजनेस है जिन्हें हम 12 महीने कर सकते हैं।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Sep 12, 2024 15:09 IST
Business Idea
अक्सर हमारे मन में सवाल होता है कि कौन सा बिज़नेस करें।  क्योंकि कई बिजनेस सीजनल होते हैं तो कई बिजनेस पूरे साल चलते हैं। 
लेकिन कहा जाता है कि बिजनेस ऐसा करना चाहिए जो कि पूरे साल चले। ऐसा बिजनेस करने के ये फायदे होते हैं कि यह आपको पूरे साल पैसे कमा कर देंगे। सीजनल बिजनेस के तुलना में एवरग्रीन बिज़नेस आइडियाज जो 12 महीने चल सके इसमें बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। तो आइये इस जानते हैं कि कौन से बिजनेस है जिन्हें हम 12 महीने कर सकते हैं। 

यूट्यूब का बिजनेस

यूट्यूब एक ट्रेडिंग बिजनेस है जिसके द्वारा आप अपने घर से ही लाखों रुपया तक कमा सकते हैं। अगर आप कोई भी कार्य करने में माहिर हैं या आपके पास कोई स्किल मौजूद है तो आप उसका वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल सकते हैं। अगर आप एक अच्छा वीडियो कंटेंट क्रिएटर है तो यूट्यूब का इस्तेमाल करके आप अपने स्किल को लोगों के बीच ला सकते हैं।

मोबाइल शॉप 

आज के आधुनिक युग में हर कोई के पास मोबाइल मौजूद होता है। आने वाली जनरेशन छोटे उम्र से ही मोबाइल रखना शुरू कर देते हैं जिसके कारण इसकी खपत हमेशा लगी रहती है। लोगों को मोबाइल की आदत हो गई है और साथ ही मोबाइल से बहुत सारे जरूरी काम भी होते हैं। ऐसे में इसका डिमांड हमेशा रहने वाला है। इस बिजनेस के जरिए आप ₹30,000 से ₹50,000 तक कमा सकते हैं।

ब्लॉगिंग

इस बिजनेस की यह खासियत है कि इसे आप फुल टाइम या पार्ट टाइम दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसे शुरू करने में आपको ज्यादा पैसे लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपको एक डोमेन और एक होस्टिंग लेना है, इसके बाद आप इसे शुरू कर सकते हैं। इसके बारे में आपके पास जानकारी नहीं है तो आप यूट्यूब से भी प्राप्त कर सकते हैं।

ऑनलाइन सब्जियों का बिज़नेस 

अगर आप ऑनलाइन सब्जियों का बिजनेस कर सकते हैं तो ये भी सालभर चलता है। क्योंकि लोग हर सीजन में हर रोज सब्जी खाते हैं। सबको सब्जियों की जरूरत होती ही है।

सैलून

आप नाई भले ही ना हो लेकिन सैलून को किराए पर दे सकते हैं या फिर कुछ लोगों को काम पर रख सकते हैं जो बाल काटना जानते हों। इससे आपकी इनकम भी हो जाएगी और आपको खुद भी बाल नहीं काटने होंगे

दवाईयों की दुकान 

हालांकि इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लेकिन किसी व्यक्ति की पार्टनरशिप में आप जेनेरिक दवाईयों की दुकान खोल सकते हैं।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 12, 2024