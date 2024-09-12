Maruti Suzuki Swift S CNG आ गई, बंपर माइलेज, स्टाइलिश लुक

scorecardresearch
Maruti Suzuki ने अपनी लोकप्रिय हैचबैक स्विफ्ट का CNG वेरिएंट लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 8.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। नई स्विफ्ट CNG VXi, VXi(O) और ZXi वेरिएंट में उपलब्ध है। सबसे गजब की बात ये है कि इसका माइलेज 32 किलोमीटर से ऊपर है।

Ankur Tyagi
Delhi, Sep 12, 2024 13:39 IST
Maruti Suzuki Swift S CNG

CNG वेरिएंट

CNG वेरिएंट में 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर इंजन है, आपको याद होगा कि मारूति ने पेट्रोल वेरिएंट मई में लॉन्च किया था लेकिन अब सीएनजी के आने से स्विफ्ट के दिवानों के लिए अच्छी खबर है।

कार 9 कलर ऑप्शन

ये कार 9 कलर ऑप्शन में आई है। इसमें 6 मोनो-टोन कलर के साथ तीन डुअल-टोन कलर का ऑप्शन मिलेगा। सिजलिंग रेड, लस्टर ब्लू, नोवेल ऑरेंज, मैग्मा ग्रे, स्प्लेंडिड सिल्वर और पर्ल आर्कटिक व्हाइट मोनो-टोन कलर शामिल हैं।

स्विफ्ट रूफ

डुअल टोन में स्विफ्ट मिडनाइट ब्लैक रूफ के साथ सिजलिंग रेड, मिडनाइट ब्लैक रूफ के साथ लस्टर ब्लू और मिडनाइट ब्लैक रूफ के साथ पर्ल आर्कटिक व्हाइट मिलेगा. नोवेल ऑरेंज और लस्टर ब्लू नए कलर हैं।

CNG में छह एयरबैग

स्विफ्ट CNG में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम+, हिल होल्ड असिस्ट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट, वायरलेस चार्जर, 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स, और 7-इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम कनेक्टेड तकनीक के साथ दिए गए हैं

