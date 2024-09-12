Ayushman Bharat Card: अगर आप हैं सीनियर सिटीजन, तो जानिए नए नियम से जुड़े हर सवाल का जवाब

मोदी सरकार की ओर से लाई गई आयुष्मान भारत योजना लोगों का फ्री इलाज मुहैया कराने वाली स्कीम है। इस हेल्थ स्कीम में अप्लाई करने के बाद आयुष्मान कार्ड बनता है। इसके जरिए 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में करवाया जा सकता है। अब सरकार ने इस स्कीम में बड़ा बदलाव किया है। 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को भी आयुष्मान भारत योजना का फायदा मिल सकेगा।

स्कीम में बदलाव के साथ 5 बड़े सवाल हैं। आइये इनके जवाब जानते हैं।

1) एक परिवार के कितने सदस्य अप्लाई कर सकते हैं?

2) कैसे बनाएं आयुष्मान कार्ड?

3) कौन सी बीमारियां और टेस्ट कवर?

4) कौन बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड?

5) कौन नहीं बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड?

एक परिवार कितने सदस्य कर सकते हैं अप्लाई?

सरकार की ओर से जब कोई योजना लॉन्च की गई थी तो पात्रता से संबंधित डिटेल भी जारी की गई। जिसमें इस सवाल का जवाब दिया गया कि एक ही परिवार के कितने सदस्यों की लिमिट तय की गई है। तो आपको बता दें कि इस सरकारी योजना में जरूरतमंदों को सहूलियत देते हुए ऐसी कोई लिमिट तय नहीं की गई है। इसका मतलब ये हुआ किएक परिवार के जितने चाहे उतने लोग आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन ये सभी पारिवारिक सदस्य होने चाहिए। किसी दूसरा रिश्तेदार इस लिस्ट में नहीं आ सकता है।

कैसे बनाएं आयुष्मान कार्ड?

आधिकारिक वेबसाइट pmjay.gov.in पर जाएं

होमपेज पर 'Am I Eligible' ऑप्शन क्लिक करें

अब अपना 10 अंकों वाला मोबाइल नंबर सब्मिट करें

नंबर पर आए OTP मांगे गए स्थान पर भरें

स्क्रीन पर अपना राज्य चुनें,फिर मोबाइल नंबर राशन कार्ड नंबर डालें

आपकी स्क्रीन पर पूरी डिटेल आ जाएगी कि आप योग्य हैं या नहीं

टोल-फ्री नंबर-14555 पर कॉल करके भी अपनी पात्रता का पता लगा सकते हैं। अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो फिर नजदीकी CSC Center पर जाकर अपने दस्तावेज के साथ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय जो दस्तावेज मांगे जाते हैं, उनमें Aadhaar Card, रेजिडेंशियल प्रूफ, राशन कार्ड के अलावा एक एक्टिव मोबाइल नंबर जरूरी है।

कौन सी बीमारियां कवर?

आयुष्मान भारत योजना के तहत कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का भी इलाज किया जाता है। तो वहीं दिल से जुड़ी बीमारियों का इलाज भी किया जाता है, साथ ही किडनी से जुड़ी बीमारी का कवर भी इसमें शामिल होती है। वहीं कोराना, मोतियाबिंद के इलाज की भी सुविधा मिलती है। इन पांच बड़ी बीमरियों के अलावा डेंगू, मलेरिया घुटना और हिप रिप्लेसमेंट का इलाज भी इसमें फ्री मिलता है।

कौन-कौन से टेस्ट हैं मुफ्त?

जिसमें ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे से लेकर सभी महत्वपूर्ण जांचें मुफ्त होती हैं। आयुष्मान कार्ड के जरिये HIV ,बच्चेदानी की सर्जरी, मोतिया बिंद, हर्निया, पाईल्स और TV जैसी बीमारी का इलाज ये सब इलाज मुफ्त में किए जाते हैं।

कौन बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड?

1) गांव में रहने वाले

2) अनुसूचित जाति या जनजाति और आदिवासी

3) गरीबी रेखा के नीचे आने वाले

4)असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले

5) दिहाड़ी मजदूरी करने वाले

6) परिवार में कोई दिव्यांग भी

कौन नहीं बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड?

1) संगठित क्षेत्र में काम करने वाले

2) जिनके पास पक्का मकान और गाड़ी हो

3) जिनका PF कटता है

4) सरकारी कर्मचारी

5) ESIC के मेंबर

6) इनकम टैक्स देने वाले

