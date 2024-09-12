सुपरटेक के घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर
सुपरटेक ग्रुप के फ्लैट खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने दून स्क्वायर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मंजूरी दे दी है। अब यह प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLT) को भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा, जिससे 600 से अधिक लोगों के घर का सपना पूरा होगा। सुपरटेक ग्रुप के चेयरमैन आर के अरोड़ा ने इसे एक सकारात्मक कदम बताया है, और अन्य बैंकों से भी मंजूरी लेने की कोशिश की जा रही है।
एनबीबीसी ने सुपरटेक के अटके प्रोजेक्ट्स
इससे पहले खबर आई थी कि एनबीबीसी ने सुपरटेक के अटके प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में दिलचस्पी दिखाई है। लेकिन सूत्रों के अनुसार इस पर अभी कोई सहमति नहीं बन पाई है। गौरतलब है कि सरकारी कंपनी नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (NBCC) ने सुपरटेक लिमिटेड के 17 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के 50,000 फ्लैट्स का निर्माण 3 साल में पूरा करने का प्रस्ताव दिया था। इन प्रोजेक्ट्स को 3 चरणों में पूरा किया जाना था। दिवालिया हो चुकी सुपरटेक के प्रमोटर पर फंड डायवर्जन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप हैं, जिसके चलते निर्माण कार्य रुक गया था। एनबीसीसी ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLT) से परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।