scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारAmbani Family: कारोबार संभालने के बाद Ambani परिवार के बच्चों को कितने पैसे मिलेंगे!

Ambani Family: कारोबार संभालने के बाद Ambani परिवार के बच्चों को कितने पैसे मिलेंगे!

नीता ने रिलायंस फाउंडेशन को ज्यादा समय देने के लिए कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दिया है। अब तक, तीनों बच्चे केवल ऑपरेटिंग बिजनेस लेवल पर शामिल थे और कोई भी भारत की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी के बोर्ड में नहीं था। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा था कि रिलायंस के बोर्ड ने तीनों की नियुक्ति को मंजूरी दी है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 27, 2023 12:22 IST
कंपनी के बोर्ड में Mukesh Ambani के तीन बच्चों की नियुक्ति के लिए शेयरहोल्डर्स की मंजूरी मांगी है
कंपनी के बोर्ड में Mukesh Ambani के तीन बच्चों की नियुक्ति के लिए शेयरहोल्डर्स की मंजूरी मांगी है

Reliance Industries Limited ने कंपनी के बोर्ड में Mukesh Ambani के तीन बच्चों की नियुक्ति के लिए शेयरहोल्डर्स की मंजूरी मांगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिलायंस के एक प्रस्ताव के अनुसार Akash, Isha और Anant Ambani को बोर्ड और कमेटी की मीटिंग अटेंड करने के लिए फीस के रूप में सिर्फ कंपनसेशन यानी मुआवजा दिया जाएगा। मुकेश अंबानी ने खुद फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के बाद से कंपनी से कोई सैलरी नहीं ली है। अब अपने पिता की राह पर आकाश, ईशा और अनंत भी कंपनी से कोई सैलरी नहीं लेंगे। हालांकि, मुकेश अंबानी के चचेरे भाई निखिल और हितल समेत अन्य एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को कंपनी से सैलरी, अनुलाभ, अलाउंसेस और कमीशन भी मिलता है। मुकेश अंबानी के बच्चों के कंपनसेशन का स्ट्रक्चर उनकी पत्नी नीता अंबानी की तरह है, जो 2014 में कंपनी के बोर्ड में शामिल हुईं थीं। कंपनी की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक, नीता अंबानी को फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान 6 लाख रुपए की सिटिंग फीस और 2 करोड़ रुपए का कमीशन दिया गया था।

advertisement

Also Read: Byju's: Byju's के कर्मचारी और अधिकारियो पर गिरने वाली है बड़ी गाज ! हो सकता है बड़ा फेर-बदल

रिलायंस ने अब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में आकाश, ईशा और अनंत की नियुक्ति के लिए शेयरहोल्डर्स से पोस्ट के जरिए लेटर भेजकर उनकी मंजूरी मांगी है। इस लेटर में कहा गया है कि नए डायरेक्टर्स को बोर्ड और उसकी कमेटी की मीटिंग में शामिल होने के लिए फीस के रूप में कंपनसेशन का पेमेंट किया जाएगा। साथ ही बोर्ड और अन्य बैठकों में भाग लेने के लिए उन्हें खर्चे और प्रॉफिट से जुड़ा कमीशन भी दिया जाएगा। वे डायरेक्टर के तौर पर कंपनी से कोई सैलरी नहीं लेंगे। मुकेश अंबानी ने पिछले महीने 28 अगस्त को कंपनी की एनुअल शेयरहोल्डर्स मीटिंग में अनाउंसमेंट की थी कि आकाश, ईशा और अनंत को रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि वह अगली पीढ़ी के लीडर्स को तैयार करने और सशक्त बनाने पर फोकस करते हुए अगले 5 साल तक कंपनी के चेयरमैन और सीईओ बने रहेंगे। एनुअल शेयरहोल्डर्स मीटिंग में नीता अंबानी के इस्तीफे को भी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है।

कंपनी ने कहा कि नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन की भूमिका में बनी रहेंगी
कंपनी ने कहा कि नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन की भूमिका में बनी रहेंगी

कंपनी ने कहा था कि नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन की भूमिका में बनी रहेंगी। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन के तौर पर नीता अंबानी रिलायंस बोर्ड बैठकों में शामिल होती रहेंगी। नीता ने रिलायंस फाउंडेशन को ज्यादा समय देने के लिए कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दिया है। अब तक, तीनों बच्चे केवल ऑपरेटिंग बिजनेस लेवल पर शामिल थे और कोई भी भारत की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी के बोर्ड में नहीं था। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा था कि रिलायंस के बोर्ड ने तीनों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। पिछले साल मुकेश अंबानी ने अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी को रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड का चेयरमैन बनाया था। ईशा अंबानी रिलायंस रिटेल को संभाल रही हैं और अनंत अंबानी न्यू एनर्जी बिजनेस को देख रहे हैं।

Also Read: Reliance Industries: Mukesh Ambani कैसे अगली पीढ़ी को सौंप रहे हैं अपने कारोबार की कमान

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 27, 2023