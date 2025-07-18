Gold, Silver Price Today: आज सोना महंगा तो चांदी हुई सस्ती! चेक करें आपके शहर में क्या है ताजा भाव?

Gold Silver Rates Today : अगर आप सोना या चांदी खरीदने का आज प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले यह जान लीजिए की आज आपके शहर में सोने और चांदी का लेटेस्ट रेट क्या है। दिल्ली में आज सोना 40 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है तो वहीं चांदी की कीमत प्रति किलोग्राम 100 रुपये सस्ती हुई है।

वायदा कारोबार की बात करें तो यहां गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में आज तेजी देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 1:08 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.39% या 379 रुपये की तेजी के साथ 97852 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

वहीं 5 सितंबर के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.81% या 909 रुपये चढ़कर 113243 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9783 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 8961 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?